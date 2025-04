«Wieso die Bestrafung?» – Bulega widerspricht Toprak

Nach den ersten zwei Events der Superbike-WM 2025 wurde die erlaubte Spritdurchflussmenge für Ducati und BMW reduziert. Wie Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu diese Änderung beurteilen.

Sämtliche Hersteller gingen mit dem Grenzwert von 47 kg/h als maximal erlaubte Benzindurchflussmenge in die Saison; nach den überragenden Leistungen von Ducati und BMW in den ersten sechs Rennen in Australien und Portugal wurde der Wert für diese beiden Hersteller für den dritten Event um 0,5 kg nach unten korrigiert.

Theoretisch sollte das Bimota, Honda, Kawasaki und Yamaha helfen, den Top-2 näherzukommen. Experten vertreten jedoch die Meinung, dass sich diese erste Reduktion nur minimal auf die Leistungsfähigkeit auswirken wird.

Die beiden Führenden der Superbike-Weltmeisterschaft, Nicolo Bulega (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (BMW), haben noch keine klare Vorstellung davon, was sie am kommenden Wochenende in Assen erwartet.

«Ich habe das im Winter nicht groß getestet, nachdem ich mir den Finger gebrochen hatte und auch das Wetter nicht das beste war», erzählte Toprak SPEEDWEEK.com am Donnerstag am TT-Circuit. «Normal haben wir ein sehr gutes Paket, vor allem unser Chassis. Aber mit den neuen Regeln hat sich alles geändert. Ducati und BMW haben jetzt weniger Sprit zur Verfügung – ich halte das für gut für die anderen Marken. Vielleicht können in den Rennen dann mehr Hersteller vorne mitkämpfen. Ich erinnere mich noch gut an 2023, als ich auf der Yamaha gegen Bautista kämpfte – der Rückstand auf der Geraden ist riesig. Nicht jeder der anderen Hersteller hat ein neues Bike, wir brauchen aber eine Balance. Die Ducati ist schneller als die BMW, das konnte jeder in Portimao sehen. Ich fühlte mich wie 2023, sagte aber nichts, weil die Regeln sind, wie sie sind. Ich freue mich für die anderen Marken, wenn sie sich an den Kämpfen beteiligen und die Fans schöne Rennen genießen können. Das macht die Superbike-WM aus – deshalb ist eine gute Balance so wichtig.»

Bulega widersprach entschieden: «Wenn BMW und Ducati sehr gute Arbeit leisten, dann ist das nicht unser Problem, sondern das Problem der anderen Marken, die sich verbessern müssen. Wenn jemand sehr sehr gut arbeitet, wie Ducati und BMW, weshalb müssen diese bestraft werden? Weil sie besser gearbeitet haben?»