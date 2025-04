Iker Lecuona (5.): «Kämpfen mit derselben Waffe»

Im ersten Superbike-Rennen von Assen fuhr Iker Lecuona von Startplatz 14 auf Rang 5 – trotz Probleme mit dem Vorderreifen und fehlender Erfahrung mit dem neuen Öhlins-Fahrwerk. Honda feierte ein starkes Teamergebnis.

Mit Platz 5 im ersten Superbike-Rennen von Assen unterstrich Iker Lecuona den Aufwärtstrend bei Honda – auch wenn der Rückstand auf Ducati-Sieger Nicolò Bulega mit über 22 Sekunden deutlich ausfiel.

Dennoch: Der HRC-Pilot fuhr ein starkes Rennen, machte von Startplatz 14 einige Positionen gut und setzte sich am Ende teamintern gegen Xavi Vierge durch, der als Sechster die Ziellniie kreuzte. «Ich hatte einen guten Start und habe viele, viele Fahrer überholt», grinste Lecuona. «Ich bin wirklich zufrieden, weil ich das Tempo in meiner Gruppe vorgegeben habe und immer weiter nach vorn gekommen bin.»

Der Weg zu diesem Resultat war allerdings kein geradliniger. Am Freitag probierte Honda eine komplett neue Geometrie aus. «Wir haben zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr die Geometrie verändert – als Test. Und es war furchtbar», gab Lecuona unumwunden zu. «Ich wurde 19. oder irgendwas in der Richtung. Aber okay – so wussten wir zumindest, dass dieser Weg nicht funktioniert.»

Das Team kehrte am Samstag zum bewährteren Konzept zurück – und prompt lief es in FP3 und im Rennen deutlich besser. Zwar war die Superpole mit Platz 14 enttäuschend, doch Lecuona sah auch Positives: «Ich war nicht weit weg. Wenn ich eine oder zwei Zehntelsekunden schneller gewesen wäre, wäre ich Zehnter oder Neunter – es war extrem eng.»

Das Rennen stellte den Honda-Piloten in der zweiten Hälfte vor Herausforderungen. «Zehn Runden vor Schluss hatte ich fast keinen Grip mehr vorn. In Kurve 12 habe ich jedes Mal beinahe das Vorderrad verloren. Ich musste extrem viel managen – insgesamt bin ich zufrieden.»

Hinter den Kulissen arbeitet HRC an einem Umbau – das Showa-Fahrwerk ist Geschichte, man setzt nun wie die meisten Konkurrenten auf Öhlins. Ein Schritt mit Risiken – und bisher ohne Testbasis. «Wir haben mit Öhlins noch keine Erfahrung, alles ist neu für mich», erklärte der Spanier. «Deshalb haben wir den Freitag wie einen Testtag genutzt. Wir wollten sehen, ob bestimmte Änderungen mit dieser Gabel funktionieren – taten sie nicht. Aber wenn wir es am Freitag nicht ausprobiert hätten, hätten wir vielleicht einen Tag später gesagt: Lass es uns versuchen. Es war kritisch, aber wir wissen jetzt, welchen Weg wir einschlagen müssen.»

Die Entscheidung für Öhlins verteidigt Lecuona: «Mit Showa waren wir in einigen Bereichen festgefahren. Mit Öhlins haben wir ein größeres Fenster, in dem wir arbeiten können.» Außerdem sieht er Vorteile durch die breite Nutzung im Fahrerlager. «Wenn fast alle – BMW, Ducati, Yamaha – mit Öhlins fahren, müssen wir dasselbe Material verwenden, um zu verstehen, ob es am Motorrad oder an der Federung liegt. Wir müssen mit denselben Waffen kämpfen.»

Mit seinem besten Saisonresultat konnte sich Lecuona in der WM-Wertung auf Rang 13 verbessern und steht bei 25 Punkten. In der Konstrukteurs-Wertung konnte man Bimota überholen und steht dort auf Rang 4.