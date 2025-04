Bautista räumte Sam Lowes ab: «Rennen weggeschmissen»

Fortschritte bei Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista sind erkennbar, in Assen hat er den Speed fürs Podium. Doch im ersten Superbike-Rennen am Samstag war er zu ungeduldig – was auch den Tag von Sam Lowes ruinierte.

Die eine schnelle Runde ist seit Jahren die Schwäche von Alvaro Bautista. In der Vergangenheit hatte der 63-fache Laufsieger so viel Spielraum, dass er trotzdem vordere Startplätze eroberte – im Vorjahr änderte sich das.

Dieses Jahr ist eine leicht positive Tendenz feststellbar: In Australien qualifizierte er sich als Vierter, in Portimao als Neunter und in Assen als Fünfter. Weil Toprak Razgatlioglu (BMW) und Axel Bassani (Bimota) um drei Startplätze nach hinten strafversetzt wurden, sie hatten Nicolo Bulega in der Superpole auf einer schnellen Runde behindert, durfte Bautista im ersten Rennen sogar als Dritter aus der ersten Startreihe losbrausen.

Die gute Ausgangslage konnte er nicht nutzen, in der zweiten Runde war der Evergreen nur noch auf Platz 6 zu finden. In Runde 7 wollte Bautista in Kurve 9 innen am viertplatzierten Polesetter Sam Lowes (Marc VDS Ducati) vorbeigehen, als ihm das Vorderrad wegrutschte und er den bedauernswerten Engländer mitriss.

«Mein Fehler, ich war nicht geduldig genug und hätte länger warten sollen», erzählte Alvaro beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wenn ich das Resultat außer Acht lasse und nur über meine Leistung rede, dann war es ein guter Tag. Mein Vertrauen in das Motorrad steigt, in der Superpole gelang mir allein eine ordentliche Rundenzeit und keine so schlechte Position in der Startaufstellung. Als ich in der Gruppe fuhr, war ich schneller als die anderen und versuchte so flott wie möglich nach vorne zu kommen. Mit dieser Einstellung und Ungeduld kann so ein Vorfall passieren. Das lief unglücklich, Platz 2 wäre möglich gewesen – ich habe das Rennen weggeschmissen. Ob ich mit Nico hätte kämpfen können, weiß ich nicht.»

Aruba-Teamkollege Bulega gewann im siebten Rennen der Saison zum vierten Mal, Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli wurde überraschend Zweiter vor Danilo Petrucci (Ducati), der Razgatlioglu niederrang.

«Ich kann wieder mehr pushen, jetzt muss ich es nur noch zusammenbekommen», erteilte sich Bautista selbst Anweisungen für die Rennen am Sonntag. «Es tut mir leid für Sam, er zeigt ein gutes Wochenende. Aber wir fahren Rennen und kämpfen, da kann so etwas passieren. Es frustriert mich, dass das geschehen ist, weil ich das Potenzial hatte, um mindestens Zweiter zu werden. Solche Rennen darf ich nicht wegschmeißen. Mein Vertrauen wird jedes Rennen mehr, aber ich muss auch ins Ziel kommen. Im Moment habe ich viele Hochs und Tiefs – an seinen Aufgaben wachsen kann man aber nur, wenn man konstant ist.»