Assen, Lauf 1: Ducati-Triumph – Yamaha zweite Kraft!

Wer im ersten Superbike-Lauf in Assen einen Zweikampf zwischen Nicolò Bulega (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (BMW) erwartet hatte, wurde enttäuscht. Während der Ducati-Pilot gewann, überzeugte ansonsten Yamaha.

In der Superpole am Vormittag hatte sich überraschend Ducati-Privatier Sam Lowes in Rekordzeit den vordersten Startplatz gesichert. Neben dem Engländer startete WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) und sein Teamkollege Alvaro Bautista in den ersten Lauf. Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) – eigentlich auf Startplatz 3 – wurde bestraft und stand als Sechster im Grid. Dominique Aegerter (Yamaha) hatte den elften Startplatz herausgefahren.

Das Wetter zeigte sich bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit von seiner Schokoladenseite. Sonnenschein, ein wolkenloser blauer Himmel und 22 Grad Celsius sorgten für ideale Bedingungen.

Die Strafversetzung um drei Positionen erwies sich als rennentscheidend. Während Bulega den Start gewann und vorn mit den schnellsten Rundenzeiten nach drei Runden bereit 1,7 sec Vorsprung auf den Zweiten hatte, kam der Weltmeister nur als Achter aus der ersten Runde und musste sich mühselig durchs Feld kämpfen.

In Runde 9 eroberte Razgatlioglu von dem tapfer kämpfenden Andrea Locatelli (Yamaha) den zweiten Platz, doch der Rückstand auf Bulega betrug bereits 4,6 sec. Doch während der WM-Leader an der Spitze mit den schnellsten Rundenzeiten einem ungefährdeten Sieg entgegenfuhr, musste sich der Türke weiter gegen Locatelli und später auch gegen Danilo Petrucci (Ducati) zur Wehr setzen.

In der zweiten Rennhälfte bekam Razgatlioglu zunehmend Probleme mit den Reifen und musste den zweiten Platz auf dem Podium Locatelli überlassen. Am Ende reichte es nicht einmal mehr, um Petrucci hinter sich zu halten, der als Dritter das Podium komplettierte. Mit den langsamsten Rundenzeiten kreuzte der enttäuschte Razgatlioglu als Vierter die Ziellinie.

Ein feines und verdientes Ergebnis erreichte Honda. Iker Lecuona überzeugte als Fünfter und der in der Schlussphase starke Xavi Vierge Sechster.

Neben dem starken Locatelli bestätigte auch Dominique Aegerter als Siebter den Fortschritt von Yamaha.

Für Bimota lief es dagegen nicht sonderlich erfolgreich. Axel Bassani stürzte in der letzten Runde im Kampf um Platz 5. Teamkollege Alex Lowes rutschte ebenfalls aus, brachte sein Motorrad aber noch auf der elften Position über die Linie.

Bitter für Ducati: Werkspilot Alvaro Bautista räumte Pole-Setter Sam Lowes ab und auch Andrea Iannone sowie Yari Montella beendeten den ersten Lauf mit einem Sturz.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Locatelli und Sam Lowes in die erste Kurve. Toprak nur Achter.



Runde 1: Bulega 0,5 sec vor Locatelli und Lowes. Razgatlioglu vorbei an Bassani auf Platz 7. Sturz Montella.



Runde 2: Bulega in 1:33,743 min um eine volle Sekunde vor Locatelli. Razgatlioglu vorbei an Alex Lowes (Bimota) und Bautista auf Platz 5. Aegerter auf Position 14.



Runde 3: Razgatlioglu (4.) hat Petrucci geschnappt und liegt als Vierter 2,7 sec hinter Bulega.



Runde 4: Razgatlioglu am Hinterrad von Sam Lowes (3.). Lecuona mit der besten Honda auf Platz 11.



Runde 5: Statt Lowes zu überholen, wird Razgatlioglu von Bautista auf Platz 5 verwiesen. Derweil fährt Bulega in 1:33,581 min die schnellste Runde.



Runde 6: Bulega führt 3,3 sec vor Locatelli. Razgatlioglu wieder vor Bautista. Sturz Bahattin Sofuoglu (Yamaha).



Runde 7: Razgatlioglu macht eine weitere Position gut und ist Dritter. Sturz Iannone. Kurz darauf stürzt Bautista in Kurve 9 auf der Bremse und räumt Sam Lowes mit ab.



Runde 8: Locatelli (2.) gerät unter Druck von Razgatlioglu. Alex Lowes (Bimota) fliegt ebenfalls ab, kann das Rennen aber als 16. wieder aufnehmen. Aegerter (11.) im Kampf um Platz 9.



Runde 9: Razgatlioglu vorbei an Locatelli auf Platz 2 – aber 4,7 sec hinter Bulega.



Runde 10: Bulega fährt weiter die schnellsten Rundenzeiten und hinter Razgatlioglu lauert Locatelli auf einen Fehler des BMW-Piloten. Stark: Michael van der Mark mit der zweiten M1000RR Fünfter!



Runde 11: Petrucci (4.) holt auf Razgatlioglu und Locatelli auf.



Runde 12: Aegerter kämpft weiter gegen Redding und Bassani um Platz 9



Runde 13: Bulega kontrolliert seinen Vorsprung von fast 6 sec. Derweil holt sich Locatelli Platz 2 zurück – Razgatlioglu Dritter.



Runde 14: Locatelli setzt sich mühelos von Razgatlioglu ab und Petrucci liegt nur noch 0,2 sec hinter dem Weltmeister.



Runde 15: Petrucci überholt Razgatlioglu und ist Dritter. Van der Mark, Lecuona, Gardner und Vierge kämpfen um Platz 5.



Runde 16: Auch Bulega ist am Limit und wäre beinahe gestürzt – aber der Ducati-Pilot hat weiterhin 6 sec Vorsprung. Aegerter jetzt vor Redding Zehnter.



Runde 17: Petrucci (4.) lauert 0,4 sec hinter Razgatlioglu. In der Kampfgruppe um Platz 5 liegt Lecuona vorn – und Aegerter (10.) hat dazu aufgeschlossen.



Runde 18: Vierge (6.) und Bassani (7.) machen gegen Rennende einen starken Eindruck.



Runde 19: Petrucci hat Razgatlioglu überholt. Aegerter vorbei an van der Mark auf Platz 9.



Runde 20: Razgatlioglu hat sein Pulver verschossen – Platz 4 ist das Maximum.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Locatelli und Petrucci. Bassani stürzt in der letzten Runde. Aegerter Siebter.