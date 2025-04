Sam Lowes: Bautista-Fehler vereitelte Podiumschance

Ducati-Pilot Sam Lowes wurde im ersten Superbike-Lauf in Assen von Álvaro Bautista abgeschossen. Der Engländer blieb erstaunlich gefasst, obwohl er nach der Pole-Position die Chance auf eine Top-3-Platzierung hatte.

Es hätte ein großartiger Samstag für Sam Lowes in Assen werden können. Der Engländer im belgischen ELF Marc VDS Racing Team fuhr im Qualifying seine erste Pole-Position in der Superbike-Kategorie ein – auf trockener Strecke, mit neuem Rundenrekord und viel Selbstvertrauen.



«Es war keine merkwürdige Pole, es war immer trocken », betonte Lowes stolz und verwies auf das vergangene Jahr, in dem es unklare Wetterverhältnisse gab und mit Nicholas Spinelli der damalige Petrucci-Ersatz sensationell den Reifenpoker gewann. «Das ist eine Pole, auf die ich was geben kann. Ich bin happy damit.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen, Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Danilo Petrucci & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Superpole - Nicolò Bulega, Sam Lowes & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose 1. Rennen - Andrea Locatelli, Nicolò Bulega & Danilo Petrucci Zurück Weiter

Doch das erste Rennen endete für den Ducati-Piloten vorzeitig im Kies: In Runde 7 wurde er von Álvaro Bautista (Ducati) abgeräumt. Dabei schien zunächst alles nach Plan zu laufen. Zwar fiel der 34-Jährige in den ersten Runden etwas zurück, hielt sich aber solide auf Platz 4 – bis zum misslungenen Überholversuch des Spaniers, durch das beide ins Kiesbett der Kurve 11 rutschten.



«Ich bin nicht 21, ich war schon auf beiden Seiten solcher Situationen. Ich weiß, dass er ein Weltmeister ist, er hat schon viele gute Rennen gezeigt. Wahrscheinlich wollte er einfach schnell vorbeikommen», blieb Lowes bemerkenswert gefasst – kein Nachtreten, kein Theater. «Ich werde ihn nicht zerreißen. So ist unser Sport. Es passiert. Und mit dem Niveau, auf dem wir fahren, wird es auch nicht das letzte Mal gewesen sein.»

Übrigens: Bautista entschuldigte sich unmittelbar nach dem Zwischenfall bei seinem Markenkollegen!

Lowes ist überzeugt: Im Rennen hatte er eine realistische Chance auf eine Podiumsplatzierung.



«Ich hatte das harte Vorderrad gewählt – nur Toprak und ich. Ich wäre am Anfang nicht schnell gewesen, aber ich hätte das Rennen gut zu Ende bringen können», analysierte er. «Als ich sah, wie das Tempo bei den anderen runterging, wusste ich: Ich hätte locker bis zu Locatelli wieder aufschließen können.»

Das Wochenende ist nicht vorbei, am Sonntag kann Sam Lowes erneut zeigen, aus was für einem Holz er geschnitzt ist.



«Ich kann ruhig schlafen», meinte der Ducati-Privatier. «Ich habe keinen Fehler gemacht – also kann ich wieder voll angreifen.»