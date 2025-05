SBK-WM in Most: ServusTV mit starker Geste an Toprak

Eine Szene aus 2024: Toprak Razgatlioglu nach seinem dritten Sieg in Most

Wenn am kommenden Wochenende die Superbike-WM 2025 im tschechischen Most gastiert, bietet ServusTV für Landsleute von BMW-Star Toprak Razgatlioglu einen ganz besonderen Service.

Seit mittlerweile vielen Jahren ist ServusTV ein zuverlässiger Partner der Superbike-WM und sorgt im deutschsprachigen Raum – also Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) – für die lineare und digitale Übertragung der seriennahen Weltmeisterschaft. Seit sich der Privatsender linear auf den heimischen Markt konzentriert, können Fans aus Deutschland und der Schweiz die Streaming-Plattform ServusTV On nutzen.

Am kommenden Rennwochenende im tschechischen Most (16. bis 18. Mai) wartet ServusTV mit einem ganz besonderen Service für die immer größer werdende Fan-Gemeinde von Weltmeister Toprak Razgatlioglu auf. Speziell für die türkische Rennsport-Community in der DACH-Region bietet ServusTV On das Programm zusätzlich auch mit türkischem Kommentar an!

Zur Erinnerung: Der BMW-Pilot hatte im vergangenen Jahr mit der Pole und Siegen in allen drei Rennen das Wochenende auf der 4,2 km langen Piste unweit der deutschen Grenze dominiert.