Ducati lockt mit MotoGP-Test: Bulega vor Unterschrift

Die Verträge aller Werkspiloten laufen am Ende der Superbike-WM 2025 aus. Ducati-Aushängeschild Nicolò Bulega wird seine Zukunft wohl schon bald geregelt haben, denn es geht nicht nur um Geld.

Mit dem Auslaufen der meisten Fahrerverträge könnte es am Ende der laufenden Saison zu einem großen Stühlerücken in der Superbike-WM kommen. Die Betonung liegt auf könnte, denn viele Verhandlungen laufen bereits und es deutet sich an, dass manche Konstellationen bestehen bleiben, zum Beispiel bei Aruba.it Ducati.

WM-Leader Nicolò Bulega betonte kürzlich im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, dass er mit Ducati weitermachen möchte. Der sechsfache Saisonsieger hat gute Chancen, 2025 seinen ersten WM-Titel zu gewinnen und mit dem 25-Jährigen zu verlängern, ist auch die Priorität des italienischen Herstellers.

Der nach der Moto2-Saison 2021 in die Supersport-WM gewechselte Italiener bescherte Ducati 2023 den ersten WM-Titel in der mittleren Kategorie. Nach einigen Jahren im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft kann sich Bulega eine Rückkehr in die MotoGP vorstellen. Deshalb gehört neben einer großzügigen Gehaltserhöhung ein MotoGP-Test zur Verhandlungsmasse.

Bekanntlich erfolgt 2027 in der MotoGP eine Hubraumreduzierung auf 850 ccm, außerdem wird Pirelli ab diesem Zeitpunkt die Königsklasse mit Reifen ausrüsten. Für Bulega wäre es ein guter Zeitpunkt zum Einstieg. Laut Informationen unserer Kollegen von GPOne ist für Bulega daher ein Test mit der Desmosedici 2026 unter dem zukünftigen Reglement geplant.