Überraschung: SBK-Weltmeister Tom Sykes mit Aprilia

Seit fast zwei Jahren hat Tom Sykes kein Rennen mehr bestritten, aber ein Angebot von Aprilia konnte der Superbike-Weltmeister von 2013 nicht ablehnen und gibt in der BSB ein Comeback.

Offiziell hat Tom Sykes nie seinen Rücktritt erklärt, aber mit mittlerweile 39 Jahren ist ein Engagement auf internationaler Bühne praktisch ausgeschlossen. Seine letzte Superbike-Saison bestritt er mit überschaubarem Erfolg 2023. In 18 Rennen (zwölf mit Kawasaki, sechs mit BMW) erreichte der Engländer lediglich elf Punkte. Sein bestes Finish war Platz 9 im ersten Lauf in Donington Park – neun Siege und 17 Podestplätze feierte Sykes dort.

Und auf seiner Paradestrecke wird Sykes am kommenden Wochenende ein überraschendes Comeback geben. Während die Superbike-WM 2025 in Most gastiert, wird der 34-fache Laufsieger in der Britischen Superbike Serie am Start stehen. Dabei wird Sykes im Team SENCAT IN Competition by Swan Racing den verletzten Lewis Rollo vertreten.

Einen Test mit der Aprilia RSV4 hat Sykes bereits absolviert. «Ich erhielt einen Anruf von meinem alten Kumpel Pete Jennings und wusste, dass es eine großartige Gelegenheit sein würde, um wieder auf die Strecke zu gehen», sagte der Routinier. «Es wird eine großartige Erfahrung ohne Druck sein, um bei der Entwicklung der Aprilia zu helfen. Ich liebe Donington und bin noch nie eine Aprilia gefahren, also freue ich mich sehr darauf.»