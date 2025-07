Lecuona und Vierge einig: Donington schwer für Honda

Mit dem Meeting in Donington Park beginnt die zweite Saisonhälfte der Superbike-WM 2025. Die Honda-Werkpiloten Iker Lecuona und Xavi Vierge sind sich einig, dass die englische Piste eine Herausforderung sein wird.

Überragend sind die Honda-Ergebnisse in der Superbike-WM 2025 zwar nicht, seit Cremona haben sich Iker Lecuona und Xavi Vierge aber in den Top-10 etabliert und streben in Richtung Top-5. Das bevorstehende Rennwochenende in Donington Park ist ein guter Gradmesser, ob sich die Fortschritte auf allen Pisten bestätigen lassen: Einstellige Ergebnisse wurden zuletzt von Lecuona in der Saison 2022 eingefahren – die Plätze 8 und 7 im ersten Lauf und im Sprint.

«Wir kommen nach einigen soliden Rennen nach Großbritannien – nicht nur hinsichtlich unserer Performance, sondern auch wegen der guten Arbeit des Teams und des Gefühls, das ich auf dem Motorrad hatte», blickte Lecuona zurück. «Obwohl Donington bisher eine herausfordernde Strecke für uns war und ich sie nicht zu meinen Favoriten zähle, fahren wir mit einer offenen Einstellung dorthin. Außerdem sollte das Wetter etwas kühler sein – ich bin nicht gerade ein Fan von hohen Temperaturen. Ich bin schon gespannt, wenn ich am Freitagmorgen auf die Piste fahre, wo wir stehen und wie sich das Motorrad verhält.»

Nach seinem unverschuldeten Sturz im zweiten Lauf in Most (Brüche im Fußgelenk) vor fast zwei Monaten fühlt sich Vierge wiederhergestellt. «Ich kann fast wieder mein volles Trainingspensum absolvieren. Ich fühle mich jetzt definitiv viel besser als in Misano», sagte der Katalane. «Donington ist eine ganz besondere Strecke – normalerweise eine schwierige für uns –, aber wir sind uns der Herausforderungen bewusst, die sie mit sich bringt. Ich persönlich mag die Strecke, fühle mich körperlich jetzt viel besser und wir haben einen Plan, also lassen wir mal sehen, ob er funktioniert.»