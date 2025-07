Régis Laconi (50) bekam ein zweites Leben geschenkt

Nach seinem verhängnisvollen Sturz beim Event der Superbike-WM 2009 in Kyalami wurde Régis Laconi ein zweites Leben geschenkt. Tatsächlich feiert der frühere Top-Pilot am heutigen 8. Juli seinen 50. Geburtstag.

Régis Laconi fuhr in den höchsten Kategorien Motorrad. Zwischen 1997 und 2000 bestritt der Franzose Rennen in der 500er-WM, dazu eine Saison in der MotoGP (2002). Unvergessen sein Sieg in Valencia 1999 im Yamaha-Team Red Bull WCM.

Erfolgreicher war er aber in der Superbike-Weltmeisterschaft, in der Laconi zwischen 2001 und 2009 elf Siege und 28 Top-3-Ergebnissen in 178 Rennen erreicht hat. Seine beste Saison lieferte Laconi im Ducati-Werksteam als Vizeweltmeister 2004 ab.

Aber die Superbike-WM sorgte auch für die schwerste Zeit seiner Karriere. Am 15. Mai 2009 stürzte Laconi in Kyalami im FP1 auf der Outlap schwer und zog sich schwere Kopf- und Wirbelverletzungen zu. Superbike-Fans in aller Welt bangten wochenlang um das Leben des Ducati-Piloten. Wie durch ein Wunder überstand der damals 34-Jährige diese Verletzung, doch er sollte nie wieder ein Rennen bestreiten. Nur für besondere Anlässe und Track-Days schwang sich Laconi auf ein Motorrad.

Der Rennszene blieb Laconi als Experte für das französische TV verbunden und erfreut sich an seinem heutigen 50. Geburtstag bester Gesundheit.Wir gratulieren herzlich.