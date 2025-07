Donington Park: Briten hoffen auf Sam Lowes (Ducati)

Seine Rookie-Saison in der Superbike-WM beendete Sam Lowes abgeschlagen als WM-18., doch in diesem Jahr kommt der Marc-VDS-Ducati-Pilot als Hoffnungsträger der britischen Fans nach Donington Park.

Nicht auf Rekordweltmeister Jonathan Rea (Yamaha), dem Vizeweltmeister von 2020, Scott Redding (Ducati) oder seinem Zwillingsbruder Alex Lowes (Bimota) ruhen in der Superbike-WM 2025 die Hoffnungen der britischen Fans, sondern auf Sam Lowes. Als WM-Sechster ist der Ducati-Privatier zu Beginn der zweiten Saisonhälfte bester Brite – und das in seiner erst zweiten SBK-Saison und bei sechs Stammfahrern aus dem Vereinigten Königreich.

Lowes kann am kommenden Wochenende in Donington Park befreit fahren. Sein Team Marc VDS spendierte ihm kürzlich eine üppige Vertragsverlängerung um zwei Jahre, also bis einschließlich 2027. «Ich habe das Gefühl, dass ich nach der letzten Saison einen soliden Schritt nach vorn gemacht habe, aber ich kann mich noch verbessern und besser werden! Das ist mein Ziel», verspricht der 34-Jährige. «Jetzt richtet sich mein Fokus aber auf Donington.»

Sam ist Supersport-Weltmeister von 2013 und gewann die Rennen der mittleren Kategorie 2012 und 2013. Als Superbike-Rookie kam er im vergangenen Jahr jedoch nicht über die Plätze 19, 8 und 16 hinaus. «Es ist immer ein großartiges Gefühl, vor seinen Leuten zu fahren», sagte Lowes über die Rückkehr nach Donington. «Ich habe großartige Erinnerungen an meine Supersport-Siege und ich weiß, dass die Unterstützung riesig sein wird. Ich erwarte einfach drei solide Rennen und die Chance, Spaß zu haben. Hoffentlich können wir im Kampf um die Top-5 mitmischen.»