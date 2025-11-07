Neue Kawasaki: Das größte Problem wurde angepackt

Garrett Gerloff hat die neue ZX-10RR für die Superbike-WM 2026 zwar nur für wenige Runden beim Wintertest in Jerez gefahren, die vorgenommenen Modifikationen stimmen den Kawasaki-Piloten zuversichtlich.

Kawasaki erlebte in der Superbike-WM 2025 einen regelrechten Absturz. Konnte Alex Lowes 2024 noch regelmäßige Podestplätze einfahren – sogar zwei Siege – und die Saison als WM-Vierter beenden, erreichte Garrett Gerloff nur einen sechsten Platz, ansonsten Platzierungen zwischen 10 und 15, und strandete auf dem 15. Rang.

Die Gründe für das schlechte Abschneiden sind vielfältig: Die Konkurrenz wurde stärker, es war Gerloffs erste Saison mit Kawasaki und das Werksteam wechselte von Provec Racing zu Puccetti Racing, in dem der Texaner einziger Pilot war.

In der Superbike-WM 2026 besteht beim 30-Jährigen die Hoffnung, dass es aufwärts geht. Auf der Motorradmesse Eicma präsentierte der japanische Hersteller ein überarbeitetes Modell mit ausladenden Winglets an der Verkleidung.

«Offensichtlich ist die geänderte Aerodynamik mit den Winglets – sie sollen 25 Prozent mehr Abtrieb erzeugen», erklärte Gerloff unseren Kollegen von motosprint. «In der vergangenen Saison hatte ich insbesondere in schnellen Kurven Probleme, denselben Speed wie meiner Gegner zu fahren. Das lag am geringeren Grip an der Front, und ich hoffe, dass mir die neuen Wings eine deutliche Verbesserung ermöglichen. Außerdem wurden die Elektronik und einige Teile am Motor verbessert.»

Die Stärken der ZX-10RR sollten beibehalten werden. «Insgesamt wurde versucht, das Motorrad nicht zu sehr zu verändern, weil es immer noch ein ausgezeichnetes Motorrad ist. Die kleinen Verbesserungen können am Ende einen großen Unterschied ausmachen», hofft Gerloff.