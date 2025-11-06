20 Jahre nach WM-Titel: Suzuki bringt neue GSX-R1000R
Nach und nach hatte Suzuki jegliches Engagement im Motorsport beendet, zuletzt wurde nach der Saison 2022 in der MotoGP der Stecker gezogen. In der Superbike-WM sahen wir 2021 eine GSX-R1000R, doch nur im Rahmen eines Gaststarts. Ein permanentes Suzuki-Team gab es letztmals 2015, doch dann wechselte das englische Crescent-Team zu Yamaha und organisiert seitdem den Werksauftritt der japanischen Konkurrenz.
Dabei hat Suzuki eine lange und auch erfolgreiche Vergangenheit im Superbike-Paddock. Im belgischen Alstare-Team gewann 2005 der Australier Troy Corser mit acht Siegen und 18 Podestplätzen den Titel. Insgesamt wurden 32 Superbike-Läufe mit der GSX-R gewonnen. Für den ersten Triumph sorgte Garry Goodfellow in Sugo 1988, für den letzten Eugene Laverty auf Phillip Island 2014.
Übrigens: Das erste Modell der GSX-R rollte vor 40 Jahren vom Band. Nach 20 Jahren wurde der erste Titel eingefahren – und noch einmal 20 Jahre später kehrt Suzuki mit einem neuen Modell der GSX-R1000R auf die Bühne zurück!
Optisch bleibt das für Juli 2026 angekündigte Motorrad der Vorgängerversion treu, jedoch mit zahlreichen Detailverbesserungen wie effizienten Winglets. Am Reihenvierzylindermotor wurden tiefgreifende Veränderungen vorgenommen: Eine neue Kurbelwelle und ein überarbeitetes Kurbelwellengehäuse, neu gestaltete Kolben, größere Ventildurchmesser, geänderte Nockenwellen und ein optimierter Zylinderkopf mit modifizierten Ein- und Auslasskanälen. Zusätzlich wurden die Drosselklappen vergrößert und die Verdichtung angehoben.
Wird Suzuki die neue GSX-R1000R auch im Rennsport einsetzen? Als sicher gilt der Einsatz in der Endurance-WM. Eher unwahrscheinlich ist jedoch die Rückkehr in die Superbike-WM, da hierfür weitere Hürden zu nehmen sind, etwa die Erfordernis von Concession- und Super-Concession-Parts.
Dass man sich in Hamamatsu an die sportliche Vergangenheit erinnert, zeigen die angebotenen Farben – die Kombination von Gelb und Blau erinnert stark an die Corser-Suzuki von 2005!