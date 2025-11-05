Aufgedeckt: Welche Wildcards Honda in SBK 2026 plant

Die Superbike-WM 2026 beginnt am letzten Februarwochenende auf Phillip Island, aber die Honda Racing Corporation hat ihre Wildcard-Pläne weit vorangetrieben. Wo und mit wem das Werksteam die Gaststarts plant.

Honda nimmt in der Superbike-WM 2026 einen Neustart vor: Somkiat Chantra und Jake Dixon aus dem MotoGP-Paddock bilden das nächstjährige Werks-Duo, neuer Teammanager ist der Japaner Yuji Mori. Unverändert bleibt jedoch die CBR1000RR-R, die seit ihrem Debüt 2020 nur sechs dritte Plätze eingefahren hat – 2025 waren fünfte Plätze das Highlight.

Aber der Honda Racing Corporation mangelt es nicht am Willen. Nach Informationen von SPEEDWEEK.com plant der Motorradgigant aus Japan beim Saisonauftakt in Australien, sein Testteam an den Start zu bringen. Auf dem Motorrad wird der offizielle HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima sitzen. Der 33-jährige Japaner überraschte auf Phillip Island 2022 mit Platz 10 im ersten Lauf und als Neunter im zweiten Hauptrennen.

Und bereits beim Europaauftakt in Portimão soll es weitergehen, dann aber mit Ryan Vickers. Nach seiner Rookie-Saison mit Motocorsa Ducati dockte der 26-jährige Engländer bei Honda Racing UK an und wird hauptberuflich die britische Superbike-Serie bestreiten. Vickers ist aber auch in das Testprogramm eingebunden und hatte seinen ersten Einsatz beim Wintertest in Jerez.