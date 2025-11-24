Neues Ducati-Team Advocates: WM-Debüt in Australien

Beim Saisonauftakt in Australien debütiert das Ducati-Team Advocates Racing in der Superbike-WM. Die Truppe um Lecha Khouri expandiert in Rekordtempo und hat bereits weiterführende Pläne.

Advocates Racing ist ein relativ neues Rennteam, das einen aggressiven Expansionsplan vorantreibt. Erst seit 2025 in der australischen Superbike-Serie am Start, tritt man im kommenden Jahr auch in der umkämpften britischen Serie an. Parallel wird am Einstieg in die Weltmeisterschaft gearbeitet. Erstmals sehen wir das Ducati-Team beim Auftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island.

Teameigner Lecha Khouri ist Geschäftsführer der von seinem Vater gegründeten Fenlan Group. Das Familienunternehmen ist breit aufgestellt. Geschäftsfelder sind etwa Einzelhandel, Automotive, Immobilien und Immobilienentwicklung.

Kurz gesagt: Khouri kann sich exklusive Hobbys leisten. Neben dem Superbike-Projekt ist der Geschäftsmann Besitzer einer Sammlung sündhaft teurer Autos und Oldtimer.

‹Lee› auch ein großer Ducati-Fan, weshalb Glenn Allerton in der ASBK mit Tommy Bridewell in der BSB eine konkurrenzfähige V4R pilotieren. Beim Debüt in der Weltmeisterschaft kommt ein von Ducati Corse aufgebautes Motorrad in WM-Konfiguration zum Einsatz. Als Pilot wird mutmaßlich der 44-jährige Allerton aufgeboten.

«Wir haben es bis an die Spitze des Motorradrennsports geschafft», bestätigte Khouri. «Wir sind stolz darauf, dass wir bei der ersten Runde der Superbike-WM auf Phillip Island an den Start gehen werden. Für uns als australisches Team ist dies ein Traum, der in Erfüllung geht. Unzählige Stunden, unermüdlicher Einsatz und unerschütterlicher Glaube haben uns auf die Weltbühne gebracht. Jetzt dürfen wir Australien gegen die besten Fahrer und Teams der Welt vertreten. Dies ist ein historischer Moment.»

Khouri ließ durchblicken, dass an weiteren Gaststarts in der Superbike-WM 2026 gearbeitet wird. Es ist davon auszugehen, dass diese vom BSB-Team abgewickelt werden.