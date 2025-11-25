SBK-Test in Jerez: Viele Teams und prächtiges Wetter

Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche findet in Jerez de la Frontera der letzte große Superbike-Test in diesem Jahr statt. Die Werksteams von Bimota, BMW, Honda und Yamaha sind mit ihren 2026er Fahrern dabei.

Nur Ducati fehlt beim zweitägigen Jerez-Test, ansonsten werden alle wichtigen Teams die letzten schönen Tage im Süden Spaniens in diesem Jahr nutzen. Für Ende November ist nahezu perfektes Wetter angesagt. Bei neun Sonnenstunden und Temperaturen um 17 Grad Celsius werden die Teilnehmer viele schnelle Runden fahren können – der Asphalt in Jerez bietet bei niedrigen Temperaturen besonders guten Grip.

«Die Wettervorhersage sieht nicht so schlecht aus, und ich bin sicher, dass wir mit vielen Fahrern auf der Strecke vielversprechende Rundenzeiten sehen werden – das sollte für eine schöne Show während dieses Tests sorgen», freute sich Bimota-Teammanager Guim Roda. «Es wird unser erster Auftritt mit einigen grundlegenden Entwicklungen sein, um 2026 mit dem KB998 einen Schritt nach vorn zu machen.»

Neben Bimota mit der unveränderten Paarung Alex Lowes und Axel Bassani debütieren beim Test im ROKiT BMW-Werksteam Danilo Petrucci und Miguel Oliveira auf der M1000RR. Und bei der Honda Racing Corporation pilotieren erstmals Jake Dixon und Somkiat Chantra die Fireblade. Pata Yamaha-Neuzugang Xavi Vierge sahen wir bereits Ende Oktober in Jerez neben Andrea Locatelli

Bimota, BMW und Honda haben außerdem die Testfahrer Javier Fores, Michael van der Mark und Tetsuta Nagashima dabei. Um die erlaubten Testtage der Einsatzfahrer sparsam einzusetzen, werden die Tester mitunter die Grundlagen erarbeiten, bevor die Stammfahrer zum Einsatz kommen.

«Wir planen, am ersten Tag mit Xavi Fores zu beginnen und am zweiten Tag dann mit Alex und Axel. Grundsätzlich werden wir mit Fores einige Punkte am Motorrad überprüfen und bewerten, bevor wir aufgrund der 10-Tage-Testbeschränkung einige Dinge mit unseren Fahrern bestätigen», erklärte Roda für Bimota.

Von den anwesenden Supersport-Teams wird Kawasaki Puccetti das größte Interesse auf sich ziehen, wenn sich Dominique Aegerter als Teamkollege von Jeremy Alcoba erstmals auf die ZX-6R 636 schwingen wird. Der zweifache Supersport-Weltmeister aus der Schweiz kehrt in die Klasse zurück, in der er seine größten Erfolge gefeiert hat. Außerdem dabei: Honda France (Corentin Perolari, Ana Carrasco), WRP Ducati (Matteo Ferrari, Petr Svoboda) und Renzi Corse (Riccardo Rossi).

Weitere teilnehmende Teams kommen aus der BSB und Moto2.