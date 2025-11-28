Nach drei Runden wurde Axel Bassani (Bimota) übel

Mit dem Jerez-Test gehen die meisten Teams der Superbike-WM 2026 in die Winterpause. Für Bimota-Pilot Axel Bassani war ein Tag auf der KB998 eine kräftezehrende Herausforderung.

Der Superbike-Test in Jerez am 26. und 27. November war der letzte in diesem Jahr. Umso wichtiger war es, den Test mit einem guten Gefühl zu beenden, um in der Winterpause einen freien Kopf zu haben. Bei Axel Bassani klappte das, aus gesundheitlichen Gründen, nur halb – der Italiener litt an einem grippalen Infekt und Fieber.

So gesehen war es für den Bimota-Piloten hilfreich, dass am ersten Tag Testfahrer Javier Fores die Basisarbeit leistete. Bassani spulte am Donnerstag dennoch 73 Runden ab und beendete den Test mit einer persönlich schnellsten Runde in 1:38,584 min. Teamkollege Alex Lowes sorgte in 1:37,825 min für die beste Zeit. Für Bassani war es auch das erste Mal, dass er mit Uri Pallares als neuem Crew-Chief gearbeitet hat.

«Mir war ein wenig übel – bei jedem Run spürte ich es nach nur zwei oder drei Runden», erzählte der Lockenkopf. «Aber wir sind viele Runden gefahren und haben viel Arbeit erledigt. Wir haben einige neue Teile ausprobiert, und es war auch das erste Mal, dass ich mit Uri, meinem neuen Crewchef, zusammengearbeitet habe. Der Test in Jerez war recht positiv, und das Tempo war nicht schlecht. Ähnlich wie bei einigen anderen.»

Bimota hat nun ein Jahr Erfahrung mit der KB998. Es wird erwartet, dass sich dies 2026 in besseren Ergebnissen niederschlägt. Bassani dämpft ein wenig die Erwartung.

«Wir müssen noch viel verbessern, aber der Ausgangspunkt ist nicht schlecht», relativierte der 26-Jährige. «Jetzt ist Winterpause, sodass wir uns ein wenig ausruhen können, bevor wir im Januar wieder mit den Tests beginnen.»