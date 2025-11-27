Bimota-Bestzeit: Müssen Ducati und BMW 2026 zittern?

Kleinserienhersteller Bimota hat bei seiner Rückkehr in die Superbike-WM bereits in der ersten Saison erstaunliche Leistungen gezeigt. Werksfahrer Alex Lowes verblüffte mit der Bestzeit im Jerez-Test.

Jeder im Fahrerlager weiß: Die Wintertests haben nur bedingte Aussagekraft. Der Jerez-Circuit bietet bei schönem Wetter Ende November wegen der kühleren Bedingungen mehr Grip als beim Saisonfinale Mitte Oktober.



Zu bedenken ist aber, dass die Fahrer aufgrund ihres Testplans nicht immer das bestmögliche Paket zusammenfügen können, um damit auf Zeitenjagd zu gehen. Eine Bestzeit ist trotzdem gut fürs Ego, das weiß auch Bimota-Werksass Alex Lowes, der in der kombinierten Liste beider Tage mit 1:37,825 min der Schnellste war und eine knappe Viertelsekunde vor Yamaha-Neuzugang Xavier Vierge liegt. Und das, obwohl er lediglich am Donnerstag testete.

Wie alle Piloten in den Top-7 drehte Lowes seine beste Runde mit einem Qualifyer-Hinterreifen. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde steht bei 1:37,659 min, gefahren von Vizeweltmeister Nicolo Bulega (Ducati) im Sprint am 19. Oktober 2025. Den Pole-Rekord 1:36,629 min hat der Italiener am Tag zuvor aufgestellt.

© Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Michael van Der Mark © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Javier Fores © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Ryan Vickers © Gold & Goose Jake Dixon Zurück Weiter

«Ein guter Test, inzwischen kennen wir das Bike», sagte Alex Lowes über die KB998, die 2025 erstmals in der Superbike-WM zum Einsatz kam und mit welcher der 35-Jährige auf Anhieb Gesamtsechster wurde. «Viele Fahrer waren mit ihren neuen Teams und Motorrädern hier, Ducati hat gefehlt. Wir wissen also nicht wirklich, auf welchem Level die Strecke war. Uns sind seit dem letzten Rennen Verbesserungen gelungen. Wie große – ich weiß es nicht.»

«Mein Ziel ist, die Weltmeisterschaft in den Top-3 zu beenden», hielt der Engländer fest. «Dieses Jahr hatte ich zwei schlechte Wochenenden: In Donington stürzte ich, verletzte mich und ging leer aus. In Portimao holte ich ebenfalls keine Punkte. Doch von Donington bis Portimao eroberte ich die viertmeisten Punkte. Mein bestes Jahr war 2019, da wurde ich Dritter. 2024 war auch gut, da war ich Vierter. Toprak ist nicht mehr dabei, ich werde versuchen, der Beste zu sein. Der Favorit ist aber Bulega, er ist allen anderen einen Schritt voraus. Dieses Jahr lagen immer er und Toprak vorne, dahinter klaffte eine Lücke. Ich glaube, dass mein Bruder Sam auch sehr schnell sein wird, die neue Ducati ist ein Schritt vorwärts. Alle Ducati-Fahrer werden vorne mitmischen, ich versuche, es in der WM zusammen mit meinem Bruder aufs Podium zu schaffen.»