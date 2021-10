BSB Sidecar Brands Hatch: WM-Stars setzen sich durch

Beim letzten Wochenende der britischen Seitenwagen-Meisterschaft in Brands Hatch nutzten einige Asse aus der Seitenwagen-WM die Gelegenheit vor heimischem Publikum eine gute Show abzuliefern, Siege inklusive.

Eigentlich hätte am vergangenen Wochenende in Brands Hatch das vorletzte Wochenende der Seitenwagen-WM ausgetragen werden sollen, doch nur wenige Tage vor Abreise der Teams wurde die Veranstaltung aus versicherungstechnischen Gründen abgesagt. Einige WM-Asse aus Großbritannien ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, einen der raren Auftritte vor heimischem Publikum eine gute Show abzuliefern.

Im Training mussten sie auf dem südöstlich der britischen Hauptstadt London gelegenen Kurs noch die Überlegenheit von Ben und Tom Birchall zur Kenntnis nehmen. Die zweifachen Weltmeister, die sich nach der Saison 2019 dazu entschlossen hatten der Weltmeisterschaft den Rücken zuzukehren, holten sich überlegen vor Todd Ellis/Emmanuelle Clement, Lewis Blackstock/Patrick Rosney und Steve Kershaw/Ryan Charlwood die Pole-Position.

Bei trockenen, aber trüben Bedingungen wurde am Samstag der erste Lauf über zwölf Runden gestartet. Birchall/Birchall übernahmen sofort das Kommando. Nachdem sie mit 1:31,916 min. einen neuen Rundenrekord aufgestellt hatten, mussten sie das Rennen wegen einer gebrochenen Lambda-Sonde aufgeben. Ein Ausfall ohne Konsequenzen, lagen sie vor dem Rennwochenende in der britischen Meisterschaft uneinholbar in Führung.

Ohne die Birchall-Brüder entwickelte sich ein beinhart, aber jeder Zeit fair geführter Dreikampf zwischen den WM-Laufsiegern Ellis/Clement und Kershaw/Charlwood sowie den Lokalmatadoren Blackstock/Rosney. Am Ende behielten das britische Duo Kershaw/Charlwood mit 0,130 Sekunden Vorsprung die Oberhand über die britisch-französische Paarung Ellis/Clement. Blackstock/Rosney lagen nach knapp 47 Rennkilometern 0,592 Sekunden zurück.

Turbulent verlief am Sonntag der zweite Lauf auf dem 3,908 Kilometer langen Kurs. Nach nur zwei Runden musste das Rennen zum ersten Mal abgebrochen werden, weil sich zwei Gespanne in die Quere gekommen waren. Der zweite Versuch dauerte unwesentlich länger. Nach drei Umläufen sorgte im hinteren Feld erneut ein Zusammenstoß zweier Seitenwagen für die rote Flagge, weil es der medizinischen Intervention bedurfte.

Weil man im Zeitplan schon zurücklag, entschloss sich der Veranstalter den zweiten Seitenwagen-Lauf trotzdem mit vollen Punkten zu werten. Mit ihrem Triumph vor Kershaw/Charlwood und Lee Crawford/Scott Hardie konnten sich Ellis/Clement hinter Birchall/Birchall und Blackstock/Rosney noch den dritten Platz in der «Molson Group British Sidecar Championship» 2021 holen.