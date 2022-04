Seitenwagen-WM 2022: Auftakt mit 16 Teams in Le Mans

Bereits der Auftakt der diesjährigen Seitenwagen-WM verspricht einiges an Spannung. Neben den Titelverteidigern Markus Schlosser/Marcel Fries dürfen sich fünf Teams Chancen auf die WM-Krone ausrechnen.

Die vergangene Saison der Seitenwagen-WM verlief so spannend wie schon lange nicht. Mit Markus Schlosser/Marcel Fries, die überlegen Weltmeister wurden, Tim Reeves/Kevin Rousseau, Todd Ellis/Emmanuelle Clement, Stephen Kershaw/Ryan Charlwood, Ben und Tim Birchall sowie Mark Payne/Mark Wilkes konnten in einer Saison so viele Paarungen wie noch nie in der Geschichte der Weltmeisterschaft einen der WM-Läufe gewinnen. Für Ellis, Kershaw und Payne war es sogar die Premiere auf der obersten Stufe des Siegertreppchens.

Auch dieses Jahr verspricht Spannung, stehen doch bis auf die Birchall-Brüder alle Vorjahressieger in der Nennliste für den WM-Auftakt in Le Mans, wo am Freitag, dem 15. April, und am Samstag, dem 16. April, die ersten beiden von insgesamt 16 Rennen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2022 auf dem Programm stehen. Nach den coronabedingten Einschränkungen dürfen auch wieder Zuseher ihren Favoriten zujubeln und sehr zur Freude der 16 eingeschriebenen Seitenwagenteams für eine elektrisierende Atmosphäre sorgen.

Die meisten Teams konnten sich bei der von Eckart Rösinger vorbildlich organisierten Testfahrten im französischen Val de Vienne auf die Saison vorbereitet. Nur Pekka Päivärinta fehlte im hochkarätigen Aufgebot, weil bei einem Arbeitsunfall einige Sehnen an der linken Schulter beschädigt wurden. In der Zwischenzeit wurde der fünffache Weltmeister bereits zweimal operiert. Wenn die Rehabilitation nach seinen Vorstellungen verläuft, darf mit der Rückkehr des erfahrenen Finnen nach der Sommerpause gerechnet werden.

Neben den Titelverteidigern Schlosser/Fries, den Vize-Weltmeistern Ellis/Clement, dem sechsfachen Titelträger Tim Reeves mit seinem Beifahrer Kevin Rousseau, den WM-Laufsiegern Payne/Wilkes und Kershaw/Charlwood könnte das Sohn-Vater-Gespann Ted und Vincent Peugeot bei ihrem Heimrennen das Zünglein an der Waage spielen. Aber auch Bennie Streuer, der den letztjährigen Auftakt verletzungsbeding fernbleiben musste, und sein neuer Beifahrer Kevin Kölsch werden allgemein hoch eingeschätzt.

Das erste der beiden 18-Runden-Rennen wird am Freitag um 15:25 Uhr Ortszeit und das zweite am Samstag um 11:25 Uhr Ortszeit ausgetragen.

Nennliste

Markus Schlosser/Marcel Fries (CH) LCR Yamaha

Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F) LCR Yamaha

Philippe Gallerne/Jean-Philipe Bouchart (F) RCN Kawasaki

Claude Vinet/Cyril Vinet (F) LCR Yamaha

Stephane Gadet/Valentin Pirat (F) LCR Kawasaki

Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D) Adolf RS Yamaha

Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB) LCR Yamaha

Paul Leglisse/Melanie Farnier (F) LCR Yamaha

Cedric Pierard/Arnaud Pierard (F) Adolf RS Yamaha

Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH) LCR Yamaha

Harry Payne/Mark Wilkes (GB) LCR Yamaha

Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A) Adolf RS Yamaha

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha

Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F) Adolf RS Yamaha

Philippe Le Bail/Serge Leveau F LCR Yamaha

Kevin Cable/Charlie Richardson GB LCR Yamaha