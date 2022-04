Pekka Päivärinta: Monatelanger Ausfall nach Unfall

Trotz schwerer Verletzung denkt Pekka Päivärinta bereits an seine Rückkehr

Aufmerksamen Beobachtern der Seitenwagen-Szene fiel auf, dass Pekka Päivärinta beim Test in Val de Vienne fehlte. Jetzt gab der Finne auf Facebook bekannt, warum er in Frankreich nicht dabei war.

Pekka Päivärinta zählt seit zwei Jahrzehnten in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft zu den erfolgreichsten Dreirad-Piloten. Mit Timo Karttiala (1), Adolf Hänni (3) und Kirsi Kainulainen (1) gewann der selbst bei seinen Konkurrenten überaus beliebte Finne fünfmal den Weltmeistertitel. Die letztjährige WM-Saison beendete er mit Ilse de Haas hinter Markus Schlosser/Marcel Fries und Todd Ellis/Emmanuelle Clement an der dritten Stelle.

Auch dieses Jahr hätte Päivärinta wohl zum erweiterten Favoritenkreis gezählt, doch nicht nur beim WM-Auftakt Mitte April in Le Mans wird er fehlen, sondern aller Voraussicht nach auch in Assen, auf dem Pannonia Ring, in Grobnik und Donington.

«Ich wünsche allen Seitenwagen-Teams eine sehr gute Saison 2022», begann der 51-jährige Finne auf Facebook sein Statement. «Bei einem Unfall habe ich mich an meiner Schulter verletzt. Ich werde am nächsten Dienstag ein zweites Mal operiert. Es sind zwei Sehnen gerissen und die Heilung wird nun einige Zeit dauern. Ich wünsche mir, dass ich im August wieder auf der Rennstrecke sein werde. Passt auf euch auf! Ich hoffe, euch alle bald wieder zu sehen.»

Termine

14.04. – 16.04.2022 Le Mans (F)

22.04. – 24.04.2022 Assen (NL)

02.06. – 04.06.2022 Spa-Francorchamps (B)

17.06. – 19.06.2022 Pannonia Ring (H)

24.06. – 26.06.2022 Grobnik/Rijeka (HR)

15.07. – 17.07.2022 Donington (GB)

30.09. – 02.10.2022 Oschersleben (D)

28.10. – 30.10.2022 Estoril (P)