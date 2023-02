Endlich: Die Termine für die Seitenwagen-WM 2023

Lange wurden die Teams der Seitenwagen-Weltmeisterschaft auf die Folter gespannt. Nachdem vor Kurzem die Motor Presse Stuttgart von der FIM mit der Austragung der Serie beauftragt wurde, gibt es nun auch die Termine.

Viel zu lange wurden die Seitenwagen-Teams im Unklaren gelassen wie es mit der Weltmeisterschaft weitergehen wird, nachdem der bisherige Promotor bereits im September erklärt hatte, am Ende der Saison seine Tätigkeit zu beenden. Bis Mitte Februar hüllte sich Motorradweltverband FIM bezüglich der diesjährigen Meisterschaft in Schweigen. Erst bei der Konferenz der FIM-Kommissionen im französischen Lille wurde die Motor Presse Stuttgart als Ausrichter vorgestellt.

Dabei wurde bestätigt, dass die Serie 2023 über mindestens fünf und maximal zehn Runden ausgetragen wird. Dieses Kalenderformat soll bis 2026 laufen, wobei eine Mindestanzahl von vierzehn Teams vorausgesetzt wird, mit dem Ziel, die Meisterschaft in Zukunft wieder über Europa hinaus auszuweiten. Nach der späten Ankündigung Mitte Februar wurde der Veröffentlichung des endgültigen Terminkalenders mit Spannung entgegengefiebert.

Beginnend Mitte Mai wird es diese Saison sieben Rennwochenende geben. Fünf Mal (Sachsenring, Most, Red Bull Ring, Assen und Oschersleben) wird im Rahmen der ebenfalls von der Motor Presse Stuttgart organisierten Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) gefahren, je einmal mit der Endurance-Weltmeisterschaft (Spa-Francorchamps) und als Abschluss der Weltmeisterschaft Ende Oktober in Estoril mit der portugiesischen Superbike-Meisterschaft.

Alle WM- und IDM-Gespanne fahren im gleichen Feld. Die Rennen werden nach dem in der Weltmeisterschaft gültigen sportlichen und technischen Reglement ausgetragen. Das heißt: ausnahmslos alle teilnehmenden Gespanne erhalten entsprechend ihrer Platzierungen in den Rennen WM-Punkte. Das Team mit den meisten Punkten am Saisonende wird Weltmeister.

Zusätzlich wird es bei einzelnen Rennen eine IDM-Wertung geben. Ausgeschlossen sind hier Teams mit Erfolgen in der Weltmeisterschaft in den vergangenen Jahren. In die IDM-Wertung fließen nur Teams ein, die sich auf nationaler Ebene noch profilieren können. Ihnen wird aufgrund ihrer bisherigen Leistungen eine Bühne gegeben, sich mit konkurrenzfähigen Partnern im separat gewerteten Feld zu messen.

Die Renndistanzen entsprechen dem WM-Reglement. An jedem Rennwochenende werden ein Sprintrennen mit 40 bis 50 Kilometer und ein Hauptrennen mit 70 bis 85 Kilometer absolviert, bei denen jeweils volle WM-Punkte eingefahren werden können. Zum Konzept der neuen Ausrichtung der Sidecar-Klasse gehört, dass ein vollständiger Livestream ins Netz gehen soll.

Austragungsorte wie Le Mans, der Pannonia Ring oder das Automotodrom Grobnik nahe Rijeka fanden in der Planung keine Berücksichtigung mehr. Auffallend ist auch, dass es zumindest heuer keinen Weltmeisterschaftslauf in Großbritannien geben wird und das, obwohl ein Großteil des Teilnehmerfeldes von der Insel erwartet wird, und auch für die französischen Seitenwagen-Teams wird es dieses Jahr kein Heimrennen geben.

Termine 2023

12. – 14-05. Sachsenring (plus IDM)

15. – 17.06. Spa-Francorchamps

23. – 25.06. Most (plus IDM)

04. – 06.08. Red Bull Ring (plus IDM)

18. – 20.08. Assen (plus IDM)

07. – 08.10. Oschersleben (IDM)

27. – 29.10. Estoril