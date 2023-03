Bonovo Action: Tim Reeves wieder mit Mark Wilkes

Nach dem Gewinn des Weltmeistertitels 2019 kam die Trennung überraschend. Jetzt unternehmen Tim Reeves und Mark Wilkes unter der Flagge von Bonovo Action einen neuerlichen Angriff auf die WM-Krone.

2019 gewannen Tim Reeves und Mark Wilkes fünf der zehn Läufe zur Seitenwagen-WM. Vier zweite Plätze standen einem Ausfall gegenüber. Am Ende hatte das britische Paar 32 Zähler Vorsprung auf das finnische Duo Pekka Päivärinta/Jussi Veräväinen. Während es für Reeves bereits der sechste WM-Titel war, durfte Wilkes bei der offiziellen Preisverleihung durch den Motorradweltverband FIM erstmals die goldene Medaille in Empfang nehmen.

Trotz des Erfolges – Reeves/Wilkes entschieden auch die Internationale Deutsche Meisterschaft für sich – ging das Paar am Ende der Saison getrennte Wege. Nach vier Jahren wird Wilkes wieder ins Boot von Reeves steigen. Unter der Flagge von Bonovo Action soll ein neuerlicher Angriff auf die WM-Krone unternommen werden.

«Ich bin überglücklich, dass ich nach den Erfolgen, die wir 2019 und 2018 zusammen hatten, wieder mit Mark zusammen bin», bestätigte der sechsfache Weltmeister und zweifache Weltcup-Sieger die Wiedervereinigung mit Wilkes. «Auch Carl Cox ist als Sponsor wieder mit an Bord. Es ist großartig, wieder für das Bonovo Action Team fahren zu dürfen. Mein Dank gilt Jürgen Röder für sein anhaltendes Vertrauen in meine Fähigkeiten.»

«Es ist ein glücklicher Tag für uns, dass Mark Wilkes nach der Saison 2019, in der er mit Tim Reeves Weltmeister und Internationaler Deutscher Meister wurde, wieder zu unserem Team stößt», freut sich Teambesitzer Jürgen Röder. «Dass es geklappt hat, ist der Energie und dem Engagement von Tim zu verdanken, denn eigentlich wollte Mark nicht mehr fahren. Tim konnte ihn jedoch motivieren, wieder in unser Team einzusteigen und in der Saison 2023 anzutreten.»

«Sie werden beide in der Weltmeisterschaft antreten. Wie es momentan aussieht, werden sie auch bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man gemeinsam an den Start gehen. Ich wünsche beiden für die gesamte Saison alles Gute, dass es vor allem keine Unfälle gibt und ihre Gesundheit in keiner Weise leidet und dass sie am Ende des Tages natürlich so erfolgreich wie möglich für sich und für unser Team sein werden.»

WM-Termine 2023

12. – 14-05. Sachsenring (plus IDM)

15. – 17.06. Spa-Francorchamps

23. – 25.06. Most (plus IDM)

04. – 06.08. Red Bull Ring (plus IDM)

18. – 20.08. Assen (plus IDM)

07. – 08.10. Oschersleben (plus IDM)

27. – 29.10. Estoril