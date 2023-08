Birchall-Brüder nach Unfall auf Weg der Besserung

Das zweite Rennen auf dem Red Bull Ring endete für Ben und Tom Birchall in einem Überschlag. Das britische Brüderpaar kam einigermaßen glimpflich davon. Ein Start in Assen (18. – 20.08.) ist derzeit noch ungewiss.

Das zweite Rennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft auf dem Red Bull Ring musste in der dritten Runde gestoppt werden, nachdem sich die Gespanne von Ben und Tom Birchall sowie Tim Reeves und Mark Wilkes bei der Anfahrt zur Rauch-Kurve in die Quere gekommen waren. Während Reeves/Wilkes ins Kiesbett rutschten, überschlug sich das Brüderpaars. Gemeinsam mit einem Streckenposten befreiten Reeves und Wilkes Ben Birchall aus seiner misslichen Lage.

In einem Beitrag auf Facebook erklärte Beifahrer Tom Birchall jetzt: «Es kam zu einer leichten Berührung, die einen schlimmen Unfall nach sich gezogen hat. Ben hat beim Rutschen über den Asphalt schwere Abschürfungen erlitten und ich habe mir beim Unfall einen Bänderriss in der rechten Schulter zugezogen. Ich habe bereits mit der Therapy begonnen. So bald wie möglich werden eine Operation und Laserbehandlungen folgen. Wir machen Pläne für die nächste Runde in Assen, aber das ist im Moment eine große Herausforderung.»

«Das medizinische Personal und die Streckenposten am Red Bull Ring waren fantastisch. Ein großes Dankeschön geht an sie alle! Wir sind sehr froh, dass wir mit Helmen von Arai und Lederdressen von rstmoto ausgerüstet und bestens geschützt waren, sonst hätte es viel schlimmer kommen können! Dies ist übrigens kein Beitrag, um einen Streit oder Krieg darüber anzufangen, wer was getan hat usw. Keiner von uns will das! Also lasst uns das nicht anfangen».

Resultat Rennen 1, Red Bull Ring

1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB), ARS Yamaha, 10 Runden. 2. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, 2,330 sec zur. 3. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, +4,026 sec. 4. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda. 5. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha. 6. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha. 7. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha. 8. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 9. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 10. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha. 11. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 12. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha. 13. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 14. Markus Schwegler/Ondra Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 15. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 16. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 17. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki.

Resultat Rennen 2, Red Bull Ring

1. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 15 Runden. 2. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 0,090 sec zur. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +0,311 sec. 4. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB), ARS Yamaha. 5. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 6. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 7. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 8. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 9. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha. 10. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 11. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha. 12. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 13. Markus Schwegler/Ondra Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 14. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki.

WM-Zwischenstand (nach 8 von 14 Rennen)

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 153 Punkte. 2. Ellis/Clément, 148. 3. Payne/Rousseau und Christie/Christie, beide 100. 5. Kershaw/Charlwood, 99. 6. Päivärinta/de Haas, 76. 7. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, 66. 8. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 53. 9. Peugeot/Peugeot, 45. 10. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha, 40. 11. Lennard Göttlich/Uwe Neubert, 35. 12. Archer/Christie, 34. 13. Cable/Richardson, 32. 14. Holden/van Middegaal, 31. 15. Kimeswenger/Sedlacek, 27. 16. Zimmermann/Mahl, 19. 17. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha, 11. 18. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 9. 19. Leguen/Darras und Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha, beide 6. Schwegler/Kopecky, 5.