Steigt die Motor Press Stuttgart als Promotor aus?

Hiobsbotschaft für alle Teams der Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Nach nur einem Jahr könnte die Motor Presse Stuttgart als Promotor der Serie wieder aussteigen. Eine Entscheidung wird im Jänner erwartet.

Nachdem der frühere Rennfahrer Roger Body 2022 seinen Ausstieg als Promotor der Seitenwagen-Weltmeisterschaft angekündigt hatte, dauerte es lange bis der Motorradweltverband FIM Ersatz gefunden hatte. Die Motor Presse Stuttgart, die schon die Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) organisiert, sollte sich künftig auch um die Ausrichtung der Dreiradserie kümmern. Bis 2026 sollten jedes Jahr mindestens fünf und maximal zehn Veranstaltungen zu je zwei Rennen ausgetragen werden.

Das erste Jahr dieser Vereinbarung kann aus sportlicher Sicht durchaus als Erfolg verbucht werden. Den Fans des Seitenwagensports wurde einiges geboten. An sieben Wochenenden – darunter mit dem Sachsenring, dem Red Bull Ring und dem TT Circuit Assen auf aktuellen MotoGP-Strecken – traf sich die Weltelite und lieferte spannende Rad-an-Rad-Zweikämpfe ab. Sechs verschiedene Teams konnten sich in die Siegerliste eintragen und die Frage, wer sich am Ende der Saison die WM-Krone aufsetzen wird, wurde erst im letzten Lauf beantwortet.

Wirtschaftlich sah es für den Promotor nicht ganz so rosig aus. Bei der Motor Presse Stuttgart ging man in der Planung davon aus, dass neben den Teams der IDM Seitenwagen noch mindestens 14 weitere Teams für die Weltmeisterschaft einschreiben werden, um einigermaßen den zusätzlichen Aufwand wie z.B. die Kosten für den Live-Stream abzudecken.

Jetzt wendete sich die Motor Presse Stuttgart mit unerfreulichen Nachrichten an die Teams: «Zum Ende des Jahres möchten wir uns noch einmal offiziell bei den teilnehmenden Teams der FIM Seitenwagen-Weltmeisterschaft bedanken. Die Motor Presse Stuttgart als neuer Promoter und alle an der Serie beteiligten Personen haben in den letzten zehn Monaten viel persönliches Engagement und Leidenschaft in die Organisation der FIM Seitenwagen-Weltmeisterschaft gesteckt. Neben den sportlichen Erfolgen, der Austragung der sieben Rennen und dem neu eingerichteten Livestream hat sich die Meisterschaft erfolgreich weiterentwickelt. Die Aufmerksamkeit und das Ansehen dieser einzigartigen Disziplin haben sich spürbar verbessert.»

Und weiter: «Neben den Anfangsschwierigkeiten im Jahr 2023 haben sich die Aussichten für die Durchführung der Meisterschaft im Jahr 2024 leider stark eingetrübt. Für die kommende Saison zeichnet sich bereits ein klarer Trend zu sinkenden Einnahmen in Verbindung mit vielen unbekannten Risiken und Kostensteigerungen ab. Die Wirtschaft steckt in der Krise und die Aussichten für den Rest des Jahres sind mehr als gedämpft.»

«Eine Seitenwagen-Weltmeisterschaft kann unter den derzeitigen Umständen, die durch sinkende Sponsoreneinnahmen und steigende Kosten gekennzeichnet sind, nicht mehr organisiert werden. FIM-Präsident Jorge Viegas wurde entsprechend informiert, dass die Meisterschaft von der Motor Presse Stuttgart nicht mehr zu den Bedingungen der vergangenen Saison organisiert werden kann. Verschiedene Szenarien sind derzeit im Gespräch. Eine Reduzierung auf fünf Veranstaltungen und die Einstellung des Livestreams. Die Motor Presse Stuttgart prüft auch, ob der Vertrag mit der FIM verlängert oder gekündigt wird. Über eine endgültige Entscheidung werden wir Sie Anfang Januar gesondert informieren.»

«Am Ende des Jahres ist es auch an der Zeit, Danke zu sagen. Danke für die partnerschaftliche Zusammenarbeit in diesen für uns alle schwierigen und anstrengenden Zeiten. Leider ist unser Ausblick auf das kommende Jahr etwas düster, aber wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern frohe Festtage und einen gesunden Start ins neue Jahr!», schloss Bert Brandenburg, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Veranstaltungen & Fachinformationen der Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, seine Nachricht ab.

WM-Endstand nach 14 Rennen

1. Ellis/Clément (GB/F), 270 Punkte. 2. Birchall/Birchall (GB), 256. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 195. 4. Christie/Christie (GB), 187. 5. Payne/Rousseau (GB/F), 173. 6. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 149. 7. Reeves/Wilkes (GB), 104. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 88. 9. Peugeot/Peugeot (F), 68. 10. Archer/Christie (GB), 62. 11. Cable/Richardson (GB), 55. 12. Sattler/Schmidt (D), 53. 13. Göttlich/Krieg (D), 47. 14. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Leglise/Cescutti (F), 16. 19. Pärm/Lipstock (EST), 12. 20. Leguen/Darras (F), 12. 21. Fretay/Fenoy (F/E), 11. 22. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 11. 23. Vinet/Pirat (F), 11. 24. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 25. Le Bail/Leveau (F), 9. 26. Williams/Pitt (GB), 7. 27. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 25. Weekers/Moes (NL), 3.