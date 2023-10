Sieg für Christie-Brüder, Championat an Ellis/Clément

Mit einem überraschenden Sieg vom Sam und Tom Christie endete in Estoril das letzte Rennen der Seitenwagen-WM. Todd Ellis/Emmanuelle Clément reichte ein dritter Platz für die erfolgreiche Titelverteidigung.

Nach 13 spannenden Rennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft, die mit Todd Ellis/Emmanuelle Clément (5), Ben und Tom Birchall (4), Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (2), Harry Payne/Kevin Rousseau (1) und Pekka Päivärinta/Luca Schmidt (1) fünf verschiedene Sieger sah, musste der letzte Lauf die Entscheidung um die WM-Krone bringen. Mit 18 Zählern Vorsprung auf Birchall/Birchall gingen die Titelverteidiger Ellis/Clément ins letzte Saisonrennen.

Am Vortag mussten sich die beiden Titelanwärter dem bei schwierigen Bedingungen – das Sprintrennen fand auf einer abtrocknenden Strecke statt – furios fahrenden Pekka Päivärinta und Luca Schmidt, der wie bereits bei einer Veranstaltung der finnischen Meisterschaftslauf den Platz von Ilse de Haas eingenommen hatte, geschlagen geben. Für den erfahrenen Finnen war es der 34 WM-Laufsieg, sein deutscher Beifahrer stand zum ersten Mal auf der obersten Stufe des Podiums.

Päivärinta/Schmidt (Bonovo action) nutzten den Vorteil ihrer Pole-Position, um sich an die Spitze des mit 13 Teams etwas schütter besetzten Teilnehmerfeldes zu setzen, aber bereits in der ersten Runde mussten sie die Führung an die Birchall-Brüder abtreten. Nur einen Umlauf später drängten sich auch Ellis/Clément an den Vortagessiegern vorbei. Bis in die vierte von 17 Runden blieb diese Reihenfolge unverändert. Dann übernahmen Sam und Tom Christie (Hannafin Racing) die dritte Position.

Bis zur Halbzeit bestimmten die beiden Titelanwärter das Tempo an der Spitze, doch dann kamen die Christie-Brüder immer besser in Fahrt. In der elften Runde auf dem 4,182 Kilometer langen Kurs wurden Ellis/Clément Opfer ihrer Aufholjagd. Zwei Runden vor Schluss mussten auch Birchall/Birchall das Brüderpaar vorbeilassen. Bis zur Ziellinie kontrollierten Christie/Christie ihre Verfolger. Mit knappem Vorsprung preschten sie über die Ziellinie und feierten ihren ersten WM-Laufsieg.

Um Ellis/Clément im letzten Augenblick noch den Titel streitig zu machen, hätten Birchall/Birchall (Wyckham Blackwell by Birchall) nicht nur das Rennen für sich entscheiden müssen, ihre Gegner hätten gleichzeitig auch nicht besser als auf dem zehnten Platz ins Ziel kommen dürfen. Weil beide Ereignisse nicht eintraten, gelang dem britisch-französischen Team, das seit dem Vorjahr auch abseits der Rennstrecken ein Paar bildet, die erfolgreiche Titelverteidigung.

Hinter Päivärinta/Schmidt, die Kershaw/Charlwood auf Distanz halten konnten, lieferten sich Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) und Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo action) über die gesamte Renndistanz ein Duell auf Biegen und Brechen, bei dem die Positionen mehrmals gewechselt wurden. Am Ende hatte das britisch-französische Duo gegenüber der niederländisch-deutschen Paarung mit 36 Tausendstelsekunden das bessere Ende für sich.

Ergebnis Seitenwagen, Estoril (29.10.)

1. Christie/Christie (GB), LCR Yamaha, 17 Runden in 30:30,007 min. 2. Birchall/Birchall (GB), LCR Honda, 0,253 sec zur. 3. Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha, +3,661 sec. 4. Päivärinta/Schmidt (FIN/D), LCR Yamaha. 5. Kershaw/Charlwood (GB), LCR Yamaha. 6. Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 7. Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 8. Leglisse/Cescutti (F), LCR Yamaha. 9. Archer/Christie (GB), ARS Yamaha. 10. Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha. 11. Fretay/Fenoy (F), LCR Yamaha. 12. Le Bail/Leveau (F), LCR Yamaha. 13. Leguen/Darras (F), LCR Suzuki. Schnellste Runde: Päivärinta/Schmidt in 1:48,609 min.

WM-Endstand nach 14 Rennen

1. Ellis/Clément (GB/F), 270 Punkte. 2. Birchall/Birchall (GB), 256. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 195. 4. Christie/Christie (GB), 187. 5. Payne/Rousseau (GB/F), 173. 6. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 149. 7. Reeves/Wilkes (GB), 104. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 88. 9. Peugeot/Peugeot (F), 68. 10. Archer/Christie (GB), 62. 11. Cable/Richardson (GB), 55. 12. Sattler/Schmidt (D), 53. 13. Göttlich/Krieg (D), 47. 14. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Leglise/Cescutti (F), 16. 19. Pärm/Lipstock (EST), 12. 20. Leguen/Darras (F), 12. 21. Fretay/Fenoy (F/E), 11. 22. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 11. 23. Vinet/Pirat (F), 11. 24. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 25. Le Bail/Leveau (F), 9. 26. Williams/Pitt (GB), 7. 27. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 25. Weekers/Moes (NL), 3.