Pole für Schlosser, Startplatz 7 für Werkstetter 22.06.2024 - 11:26 Von Helmut Ohner

© Ohner Bennie Streuer/Kevin Kölsch schafften in Q2 den Sprung vom sechsten auf den vierten Platz

Schlosser/Schmidt werden die Läufe der Seitenwagen-WM in Most vor Payne/Rousseau sowie Christie/Christie von der Pole-Position in Angriff nehmen. Werkstetter/Pirat gehen von P7 in die Rennen.