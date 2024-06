Markus Schlosser/Luca Schmidt: Mit Updates nach Most

Im Vorjahr war Markus Schlosser bei den Läufen der Seitenwagen-WM in Most nicht dabei, deshalb mangelt es ihm an Erfahrung. Der Schweizer Weltmeister von 2021 traut sich deshalb auch keine Prognose zu.

Weil er sich im Vorjahr noch im motorsportlichen Ruhestand befand, fehlt dem Schweizer Markus Schlosser im Gegensatz zu seinen Konkurrenten die Erfahrung auf dem Autodrom im tschechischen Most, wo 2023 zwei Läufe zur Seitenwagen-WM durchgeführt wurden. Ben Birchall/Tom Birchall und Todd Ellis/Emmanuelle Clément hießen damals die Sieger.

«Wir haben einen Tag im Most testen, weil wir nach den Rennen in Le Mans und auf dem Sachsenring an der Verkleidung und der Airbox einiges geändert haben. Weil ich mich erst spät zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft entschlossen habe, musste das 2024er-Update bis jetzt warten», erzählte der Weltmeister des Jahres 2021 im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

«Alles hat sich gut angefühlt, nur di Zeit nicht. Uns fehlt eine Sekunde auf die Zeiten des letzten Jahres und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt mit Reifen eines anderen Herstellers unterwegs sind. Das ist ein Faktor, den ich nicht einschätzen kann. Weil es keine vergleichbaren Referenzzeiten gibt, habe ich auch keine Ahnung, wo wir stehen. Aber am Freitag weiß ich mehr.»

Schlosser startete mit dem jungen deutschen Beifahrer Luca Schmidt mit einem zweiten Platz und einem Sieg in die Seitenwagen-WM. Nach dem dritten und fünften Platz auf dem Sachsenring liegt die Paarung hinter Harry Payne/Kevin Rousseau an der zweiten Stelle der WM-Tabelle. Auch in Most zählt das Duo zu den Anwärtern auf eine Top-3-Platzierung.

«Die Meisterschaft ist heuer verdammt eng. Mit Payne/Rousseau, Christie/Christie, Streuer/Kölsch, Päivärinta/Christie und uns fahren fünf Teams auf demselben Niveau und können jederzeit gewinnen. Wenn man nur ein kleines Problem hat, ist die Chance auf einen Platz auf dem Podium dahin. Ich bin vorsichtig mit einer Prognose, aber ich glaube, es wird wie im Vorjahr eine enge Geschichte.»

WM-Stand nach 4 von 12 Rennen

1. Payne/Rousseau (GB/F), 75 Punkte. 2. Schlosser/Schmidt (CH/D), 71. 3. Christie/Christie (GB), 65. 4. Ellis/Clément (GB/F), 64. 5. Päivärinta(Christie (FIN/GB), 46. 6. Peugeot/Peugeot (F), 36. 7. Streuer/Kölsch (NL/D), 34. 8. Göttlich/Krieg (D), 29. 9. Leglise/Cescutti (F), 24. 10. Wyssen/Salmon /CH/F), 23. 11. Laidlow/Laidlow (GB), 21. 12. Werkstetter/Pirat (D/F), Cable/Richardson (GB) und Archer/Janssens (GB/B), alle 12. 15. Biggs/Segers (GB/NL), 11. 16. Venus/Sedlacek (D/CZ), 7. 17. Kirby/Kirby (GB), 6. 18. Leguen/Rouby (F), 4. 19. Vinet/Marsal (F), 3. 20. Le Bail/Leveau (F), 1.