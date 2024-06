Irmscher als Spitzenreiter des NTC nach Most

Für die Nachwuchspiloten des Northern Talent Cup, einer Initiative von Dorna, Honda und ADAC geht es am Wochenende zur vierte Runde 2024 nach Tschechien. Dustin Schneider beendet Saison vorzeitig.

Die Saison im Northern Talent Cup nähert sich bereits der Halbzeit. Mit der vierten Runde, die an diesem Wochenende (21. bis 23. Juni) zusammen mit der IDM im tschechischen Most stattfindet, starten die Nachwuchspiloten zum siebten und achten von insgesamt 14 Rennen 2024. Die deutschen Fans und Fahrer reisen mit hohen Erwartungen an, besonders für Richard Irmscher, der den Northern Talent Cup aktuell anführt.

Der Pilot des Racingteam Irmscher feierte zuletzt in der Motorsport Arena Oschersleben seinen ersten Podestplatz und seinen ersten Sieg im NTC. Doch die vierte Runde der Saison geht er mit einer gewissen Vorsicht an. «Ich kenne die Rennstrecke in Most», so der 15-Jährige. «Ich mag sie aber eher weniger, da ich dort immer einen Nachteil mit meinem Gewicht hatte, was am Layout des Kurses liegt», gibt er weiter zu.

Irmscher führt die Gesamtwertung mit 75 Punkten an. Doch der Franzose Antoine Nativi liegt ihm auf Position 2 mit 72 Zählern dicht auf den Fersen. Jurrien van Crugten aus den Niederlanden liegt mit aktuell 69 Punkten auf Rang 3 der Gesamtwertung, nur einen Zähler vor dem Italiener Matteo Masili. Die beiden Belgier Ferre Fleerackers und Tom Rolin liegen derweil mit jeweils 58 und 50 Punkten auf den Plätzen 5 und 6.

Auch NTC-Rookie Thias Wenzel startete in dieser Saison direkt durch. Der 15-Jährige holte bereits einen zweiten Platz beim Auftakt und sammelte seither fleißig Punkte. Er liegt nach drei von sieben Veranstaltungen mit 50 Zählern auf Rang 7 der Gesamtwertung. «Ich kenne die Strecke in Most. Sie ist ganz ok, aber teilweise auch wirklich schwierig zu fahren. Mir gefällt das Auf und Ab des Kurses und ich hoffe, dass ich meine Zeiten nach und nach verbessern kann», erklärt der Kiefer Racing-Fahrer.

Gleichauf mit Wenzel belegt Dustin Schneider den achten Platz der Gesamtwertung. Obwohl er zuletzt in der Motorsport Arena Oschersleben mit den Rängen 6 und 5 kräftig punkten konnte, entschied sich der Nachwuchspilot, der kürzlich seinen 18. Geburtstag feierte, die Saison aus privaten Gründen frühzeitig zu beenden. Schneider wird demnach nicht in Most an den Start gehen.

Ben Wiegner gilt als weiteres vielversprechendes deutsches Talent. Der erst 14-Jährige vom JB-Racing Team erlebte in Oschersleben ein schwieriges Wochenende, hatte zuvor auf dem Sachsenring mit Platz 3 aber bereits auf dem Podest gestanden. «Allem voran hoffe ich auf gutes Wetter. Ich kenne Most, ich war schon ein paar Mal dort. Die Strecke ist ganz in Ordnung, aber auch recht schwierig», äußert Wiegner, der aktuell auf Position 11 der Gesamtwertung liegt.

Für Alexander Weizel ist in dieser Saison alles neu. Der Pilot vom Weizel Racing Team lernt bei jeder Runde dazu und kommt motiviert nach Most. «Den Kurs kenne ich. Ich war sogar schon in diesem Jahr zum Trainieren in Most, habe daran aber nicht so tolle Erinnerungen. Da ich diese Woche zwei Abschlussprüfungen schreiben muss, fallen die beiden Trainings am Freitag für mich aus. Trotzdem erwarte ich Gutes, weil ich die Strecke mag und auch allein dort gute Rundenzeiten fahren konnte», sagt der 16-Jährige.

Das Rennwochenende in Most beginnt für die jungen Piloten des Northern Talent Cup mit drei Freien Trainings am Freitag um 08:55 Uhr, um 12:15 Uhr und um 16:15 Uhr. Am Samstag findet dann um 10:55 Uhr das erste 30-minütige Qualifying statt, wobei die Nachwuchsfahrer die Startaufstellung des ersten Rennens bestimmen, das am Samstag um 17:15 Uhr startet und auf idm.de/live übertragen wird. Am Sonntag qualifizieren sich die NTC-Piloten um 10:40 für 30 Minuten für die Startaufstellung zum zweiten Lauf, der um 17:10 Uhr am Sonntag stattfindet und wieder live unter idm.de/live gezeigt wird.