Sieg und WM-Führung für Markus Schlosser/Luca Schmidt

Schlosser/Schmidt entscheiden das Sprintrennen in Most für sich

Nach einem spannenden Kampf konnten sich Schlosser/Schmidt im ersten WM-Lauf in Most gegen Payne Rousseau durchsetzen. Wyssen/Salmon wurden Achte, Göttlich/Krieg vor Werkstetter/Pirat Zehnte.

Im Training zur dritten Runde der Seitenwagen-WM im tschechischen Most hatten sich Markus Schlosser/Luca Schmidt (Gustoil Racing) die Pole-Position gesichert. Die WM-Führenden Harry Payne/Rousseau (Steinhausen Racing), mussten sich nur um 51 Tausendstelsekunden geschlagen geben. Sam und Tom Christie (Team Hannafin) sowie Bennie Streuer/Kevin Kölsch konnten sich für die zweite Reihe qualifizieren. Hinter Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) und Todd Ellis/Emmanuelle Clément überraschte Patrick Werkstetter und sein Beifahrer Valentin Pirat (Bonovo Action) bei ihrem erst zweiten WM-Einsatz mit Startplatz 7.

Obwohl sie einen guten Start hatten, mussten Schlosser/Schmidt bereits in der Schikane die Spitze an Payne/Rousseau, die außen einen Weg vorbei gefunden hatten, abgeben. Im hinteren Drittel des 17 Teams umfassenden Teilnehmerfeld ging es ziemlich eng zur Sache, nachdem sich Lukas Wyssen/Ema Salmon (Gustoil Racing) beinahe gedreht hätten. Einige Teams hatten alle Hände voll zu tun, um einen Unfall zu vermeiden.

Bis eine Sekunde konnte sich die britisch-französische Paarung von seinem Verfolger absetzen, Christie/Christie lagen in der dritten Runden bereits drei Sekunden zurück. Später ließen sie wissen, dass sie einmal keinen Vortrieb hatten, weil sich der Gang nicht einlegen ließ. Die Pechsträhne von Streuer/Kölsch, die von Platz 4 gestartet waren, setzte sich auch in Most fort. Nach einer Kollision, bei der die Verkleidung des Seitenwagenrades beschädigt wurde, fanden sie sich auf dem siebenten Rang wieder.

Bei Halbzeit des 10-Runden-Rennens lautete die Reihenfolge der Top-6: Payne vor Schlosser, Christie, Ellis, Päivärinta und Streuer. Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) hatten sich vor Paul Leglise/Marjorie Cescutti (Team 521 Competition) an die siebente Stelle gesetzt. Werkstetter duellierte sich mit Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Bonovo Action Junior), Sam und Jack Laidlow sowie Wyssen um die neunte Position.

In den letzten beiden Umläufen auf dem 4,212 Kilometer langen Asphaltband wurde es im Kampf um den Sieg nochmals spannend. Schlosser überholte zwei Runden vor Schluss Payne in der Bremszone zur ersten Schikane, musste allerdings sofort den Konter hinnehmen. Eine Runde später wiederholte sich das Manöver, dieses Mal behielt der Schweizer Weltmeister des Jahres 2021 die Oberhand und preschte als Erster über die Ziellinie.

Nach dem zweiten Saisonsieg zeigten sich Schlosser/Schmidt mehr als zufrieden, wohl auch deshalb, weil sich die nach den Rennen auf dem Sachsenring vorgenommenen Änderungen an der Verkleidung und am Lufteinlass positiv bemerkbar gemacht hatten. Die knapp geschlagenen Payne/Rousseau, die ihre Führung in der WM-Tabelle abgeben mussten, kündigten für das morgige Rennen, das über 17 Runden gehen wird, Revanche an.

Noch in der letzten Runde fanden Wyssen/Salmon einen Weg an Leglise/Cescutti vorbei und sicherten sich den achten Rang. Den Zweikampf um den besten deutschen Seitenwagen-Piloten entschied Göttlich als Zehnter vor Werkstetter für sich. Für ihren Landsmann Markus Venus und seinem tschechischen Beifahrer Ondrej Sedlacek lief es zwar nicht ganz so gut, trotzdem gab es zum dritten Mal in Folge einen Platz in den WM-Punkterängen.

Most, Ergebnis, Sprintrennen

1. Schlosser/Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 10 Runden in 15:25,779 min. 2. Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 0,837 sec zur. 3. Christie/Christie (GB), LCR Yamaha, +1,977 sec. 4. Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha. 5. Päivärinta/Christie (FIN/GB), ARS Yamaha. 6. Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 7. Peugeot/Peugeot (F), LCR Yamaha. 8. Wyssen/Salmon (CH/F), LCR Yamaha. 9. Leglise/Cescutti (F), LCR Yamaha. 10. Göttlich/Krieg (D), ARS Yamaha. 11. Werkstetter/Pirat (D/F), ARS Yamaha. 12. Archer/Hofer (GB/CH), ARS Yamaha. 13. Laidlow/Laidlow (GB), LCR Yamaha. 14. Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha. 15. Venus/Sedlacek (D/CZ), LCR Yamaha. 16. Vinet/Marsal (F), LCR Yamaha. 17. Leguen/Conil (F), LCR Yamaha. Schnellste Runde: Schlosser/Schmidt in 1:41,411 min.

WM-Stand nach 5 von 12 Rennen

1. Schlosser, 97 Punkte. 2. Payne, 95. 3. Christie, 81. 4. Ellis, 77. 5. Päivärinta, 57. 6. Peugeot, 45. 7. Streuer, 44. 8. Göttlich, 35. 9. Wyssen und Leglise, beide 31. Ferner: 12. Werkstetter, 17. 16. Venus, 8.