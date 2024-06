Schlosser/Schmidt gewinnen erneut vor Payne/Rousseau

Perfektes Wochenende für Markus Schlossr/Luca Schmidt in Most

Wer spätestens nach dem Hauptrennen der Seitenwagen-WM in Most kein Fan der Dreiräder ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Nach packenden Zweikämpfen konnten sich erneut Markus Schlosser/Luca Schmidt durchsetzen.

Nach dem Sprintrennen am Samstagnachmittag über 10 Runden, das eine Beute von Markus Schlosser/Luca Schmidt (Gustoil Racing) wurde, lagen am Sonntag zu Mittag 17 Umläufe vor den Paarungen. Schlosser/Schmidt und Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) bildeten die erste Startreihe. Dahinter lauerten Sam und Tom Christie (Team Hannafin) und Bennie Streuer/Kevin Kölsch auf ihre Chancen. Die 17 Teams, die sich in Most (Tschechien) eingefunden hatten, waren sich vor dem Hauptrennen durchaus bewusst, dass es galt, die Reifen in der Anfangsphase zu schonen, damit am Ende noch genügend Grip zur Verfügung steht.

Wie am Vortag konnten sich Payne bereits in der Schikane an die erste Position setzen. Dahinter fädelten sich Schlosser, Christie, Todd Ellis/Emmanuelle Clément, Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing), Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) und Streuer ein. Dieses Septett, das nur durch wenig Zehntelsekunden getrennt um die Rennstrecke «flog» und beste Werbung für ihren Sport machte, konnte sich rasch vom Rest des Feldes absetzen, obwohl die Rundenzeiten zwei Sekunden langsamer als im Training waren.

Bis auf einige Angriffe von Schlosser in der Schikane nach Start/Ziel, die Payne jedes Mal souverän abwehren konnte, änderte sich an der Reihenfolge nichts. Erst als zur Halbzeit das Tempo an der Spitze angezogen wurde, verloren Peugeot und Streuer etwas an Boden. Auch auf den Plätzen 8 bis 12 ging es munter zur Sache. Für die Zuschauer gab es unterhaltsame Kämpfe, in denen Lukas Wyssen/Ema Salmon (Gustoil Racing), Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Bonovo Action) und Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Bonovo Action Juniors) munter mitmischten.

Zwei Runden vor Schluss gelang Schlosser, der weithin als Reifenflüsterer bekannt ist, das alles entscheidende Überholmanöver. Vor der Schikane setzte er sich aus dem Windschatten neben Payne, der zwei Kurven lang mutig dagegenhielt und auch einen Umweg über die Grasnarbe nicht scheute, dann aber zurückziehen musste. Auf den letzten 4,212 Kilometern ließ sich der Weltmeister des Jahres 2021 den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen. Im Zweikampf um den dritten Platz ging es ebenso eng zu, letztendlich konnte sich Christie gegen Ellis durchsetzen.

Hinter Päivärinta überquerte Streuer, der nach der unverschuldeten Kollision im ersten Rennen an seinem Seitenwagen einiges zu reparieren hatte, vor Peugeot als Sechster die Ziellinie. Wyssen holte sich wie am Samstag den achten Platz. Erst auf dem Zielstrich fiel die Entscheidung um den bestplatzierten deutschen Seitenwagen-Piloten. Vier Hundertstelsekunden vor Werkstetter, der seinerseits die Laidlow-Brüder nur um 0,176 Sekunden hinter sich lassen konnte, holte sich Göttlich den neunten Platz. Pech hatten Markus Venus/Ondrej Sedlacek, die ihr Gespann mit einem Defekt abstellen mussten.

Most, Ergebnis, Hauptrennen

1. Schlosser/Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 17 Runden in 29:11,012 min. 2. Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 0,268 sec zur. 3. Christie/Christie (GB), LCR Yamaha, +1,988 sec. 4. Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha. 5. Päivärinta/Christie (FIN/GB), ARS Yamaha. 6. Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 7. Peugeot/Peugeot (F), LCR Yamaha. 8. Wyssen/Salmon (CH/F), LCR Yamaha. 9. Göttlich/Krieg (D), ARS Yamaha. 10. Werkstetter/Pirat (D/F), ARS Yamaha. 11. Laidlow/Laidlow (GB), LCR Yamaha. 12. Leglise/Cescutti (F), LCR Yamaha. 13. Archer/Hofer (GB/CH), ARS Yamaha. 14. Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha. 15. Vinet/Marsal (F), LCR Yamaha. 16. Leguen/Conil (F), LCR Yamaha. Schnellste Runde: Schlosser/Schmidt in 1:41,472 min.

WM-Stand nach 6 von 12 Rennen

1. Schlosser, 122 Punkte. 2. Payne, 115. 3. Christie, 97. 4. Ellis, 90. 5. Päivärinta, 68. 6. Streuer und Peugeot, beide 54. 8. Göttlich, 42. 9. Wyssen, 39. 10. Leglise, 35. 11. Laidlow, 29. 12. Werkstetter, 23. 13. Archer, 19. 14. Cable, 16. 15. Biggs/Segers (GB/NL), LCR Yamaha. 16. Venus, 8. 17. Kirby/Kirby (GB), ARS Yamaha, 6. 18. Leguen und Vinet, je 4. 20. Le Bail/Leveau (F), LCR Yamaha, 1.