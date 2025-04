Estoril: Payne/Rousseau zur Aufholjagd verdammt

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Ein Großteil der Seitenwagen-Teams machte sich direkt im Anschluss an die Weltmeisterschaftsläufe von Frankreich nach Portugal, wo in Estoril das zweite WM-Wochenende auf sie wartet.

Von 2019 bis 2024 fand sehr zum Missfallen der Teams das Finale der Seitenwagen-Weltmeisterschaft auf dem 4,182 Kilometer langen Circuito Estoril statt, weil in Portugal kaum Interesse an dieser Serie besteht und das Budget am Saisonende durch die Anreise noch einmal extrem belastet. Dieses Jahr wurde der Kritik Rechnung getragen und die Veranstaltung von Ende Oktober bzw. Anfang November auf Ende April verlegt.

Auf der ehemaligen MotoGP-Rennstrecke westlich von Lissabon haben einige Fahrer und Beifahrer ihre ersten Sternstunden erlebt. 2021 wurde ein drittes Rennen eingeschoben, weil die britischen WM-Läufe in Donington abgesagt wurden. Harry Payne, der kurz davor in Oschersleben Rolf Steinhausen mit seiner Leistung im Warm-up davon überzeugt hatte, ihm ein Gespann zur Verfügung zu stellen, bedankte sich mit einem Laufsieg.

Vor zwei Jahren konnte sich Luca Schmidt in die Liste der GP-Sieger eintragen. Der junge Deutsche nahm als Ersatz für Ilse de Haas im Seitenwagen von Pekka Päivärinta Platz. Nachdem sie die Pole-Position erzielt hatten gewann die Paarung das erste Rennen und im zweiten Lauf feierte das Brüderpaar Sam und Tom Christie ihren bis jetzt einzigen WM-Laufsieg.

Auch Markus Schlosser, der nach Frankeich die WM-Tabelle mit einem beruhigenden Vorsprung von 13 Zählern vor seinem ersten Verfolger anführt, hat gute Erinnerungen an Portugal, auch wenn er im Vorjahr Payne in beiden Rennen den Vortritt lassen musste. 2021 reichten ihm und Marcel Fries die Ränge 13 und zweimal 3 zum Gewinn der Weltmeisterschaft.

Während Schlosser nach dem Frankreich-Wochenende relativ entspannt den Rennen, die beide für Sonntag angesetzt sind, entgegensehen kann, lastet nach seinem Ausfall bereits ein gewisser Druck auf Titelverteidiger Payne und seinen Beifahrer Kevin Rousseau, die es sich nicht erlauben können, weiteren Boden auf ihren WM-Rivalen einzubüßen.

Mit den Christis, Päivärinta, Todd Ellis und Tim Reeves gibt es einige Anwärter auf die Podiumsplätze. Nach ihren beachtlichen Auftritten beim Saisonauftakt von Patrick Werkstetter, Lennard Göttlich und Markus Venus beim Saisonauftakt darf den drei deutschen Seitenwagen-Piloten durchaus zugetraut werden, dass sie auch in Estoril abliefern werden.

Nach den Unklarheiten beim Protest gegen Payne nach Lauf 1 wurde vom Motorradweltverband FM festgelegt, dass Bei jedem Einspruch, der die Demontage eines Teils der Maschine oder des Motors erfordert, die Demontage auf Verlangen der Internationalen Jury nach dem letzten Rennen der Veranstaltung erfolgen kann. Nach dem Protest werden die betreffenden Teile vom Technischen Direktor der FIM und/oder dem Technischen Leiter versiegelt.

Zeitplan Estoril (Ortszeit)

Samstag, 26. April

09.00 – 09.30 Uhr Freies Training

11.45 – 12.15 Uhr Qualifying 1

15.05 – 15.35 Uhr Qualifying 2

Sonntag, 27. April

09.00 – 09.15 Uhr Warm-up

11.20 Uhr Sprintrennen (10 Runden)

16.00 Uhr Hauptrennen (17 Runden)

WM-Stand (nach 2 von 14 Rennen)

1. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), 45 Punkte. 2. Sam Christie/Tom Christie (GB), 32. 3. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), 26. 4. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), 25. 5. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), 22. 6. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), 20. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), 19. 8. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), 17. 9. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 14. 10. Joni Manninen/Tero Manninen (FIN), 12. 11. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB) und Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH), beide 10. 13. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 8. 14. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), 7. 15. Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (BG/CZ) und Cyril Vinet/Gerald Vinet, beide 4. 17. Tom Kirby/Ema Salmon (GB/F), 3. 18. Claude Vinet/Léane Marsal, 2.