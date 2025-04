Schlosser: «Ein Meilenstein auf den wir stolz sind»

Wie im Vorjahr verlassen Markus Schlosser und sein Beifahrer Luca Schmidt Le Mans mit 45 Zählern und der Führung in der Seitenwagen-WM. Besonders stolz sind sie auf einen Meilenstein, der ihnen gelungen ist.

«Was für ein Start in die neue Saison!», kann Markus Schlosser über sein Abschneiden beim Auftakt der Seitenwagen-WM in Le Mans nicht verbergen. «Wir nehmen 45 Punkte mit und somit die WM-Führung. Mit einem Motorschaden hat das Wochenende holprig begonnen und hat uns ordentlich Nerven gekostet. Mich macht es fertig, weil ich die Ursache nicht kenne. Und im ersten Zeittraining hat uns die Elektronik einen Streich gespielt, das hat uns die halbe Nacht beschäftigt. Jetzt sind wir einfach nur dankbar, dass am Ende alles gut gegangen ist.»

Nach dem das erste Rennen für Schlosser und seinem Beifahrer Luca Schmidt mit dem zweiten Platz endete, hatte der Schweizer Weltmeister des Jahres 2021 einiges zu erzählen: «Todd Ellis hat in der Schikane nach dem Start in gewohnter Weise alles auf eine Karte gesetzt. Wenn ich nicht zurückgezogen hätte, wäre es mit Sicherheit zur Kollision gekommen. Nach einem gewagten Manöver ist dann auch noch Tim Reeves an uns vorbeigegangen. Als alles sortiert war, konnten wir uns an die Aufholjagd machen. Wir konnten mit 1:42.921 Minuten einen neuen Rundenrekord setzen – ein Meilenstein, auf den wir wahnsinnig stolz sind!»

Der zweite Lauf verlief aus Sicht von Schlosser weniger ereignisreich. Nach dem frühen Ausfall seiner WM-Konkurrenten Harry Payne/Kevin Rousseau war der Weg frei. Von Runde zu Runde vergrößerten sie ihren Abstand zu ihren Verfolgern. Nach zwölf Umläufen preschten die Vize-Weltmeister des Vorjahres mit fast zehn Sekunden Vorsprung über den Zielstrich. Im Nachklang gab es auch gegen die Triumphatoren des zweiten Rennens einen Protest. «Wir mussten das Getriebe zerlegen, aber es gab schlussendlich nichts daran auszusetzen.»

Zu den unerfreulichen Vorgängen, die vor dem Start zum zweiten Rennen geschehen sind, wollte sich der 53-jährige Eidgenosse zwei Tage danach nur mehr dahingehend äußern, dass er sich nach einer Aussprache aller Beteiligten gegen offizielle Konsequenzen für Kevin Rousseau entschlossen hat. «Wir glauben an den Sport und hoffen damit ein Statement gesetzt zu haben.»

Ergebnis, Le Mans, Rennen 1, 18.04.2025

1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 11 Runden. 2. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 1,513 sec zur. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +10,725 sec. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha. 5. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 6. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 7. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha. 8. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha. 9. Joni Manninen/Tero Manninen (FIN), LCR Yamaha. 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH), LCR Yamaha. 11. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 12. Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (GB/CZ), ARS Yamaha. 13. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F), ARS Yamaha. 14. Cyril Vinet/Gérald Vinet (F), ARS Yamaha. 15. Claude Vinet/Léane Marsal (F), LCR Yamaha. 16. Tristan Gadet/Adrien Blaise (F), LCR Kawasaki. 17. Stéphane Gadet/Florian Colombin (F), LCR Kawasaki. 18. Philippe Gallerne/Benjamin Luneau (F), RCN Kawasaki. Schnellste Runde: Schlosser/Schmidt in 1:42,921 min.

Ergebnis, Le Mans, Rennen 2, 19.04.2025

1. Schlosser/Schmidt, 12 Runden. 2. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, 9,122 sec zur. 3. Christie/Christie, +9,577 sec. 4. Ellis/Clément. 5. Reeves/Wilkes. 6. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB), ARS Yamaha. 7. Peugeot/Peugeot. 8. Werkstetter/Pirat. 9. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha. 10. Göttlich/Krieg. 11. Manninen/Manninen. 12. Venus/Hofer. 13. Cable/Richardson. 14. Cy. Vinet/G. Vinet. 15. Cl. Vinet/Marsal. 16. Gadet/Colombin. 17. Gallerne/Luneau. Schnellste Runde: Schlosser/Schmidt in 1:43,380 min.

WM-Stand (nach 2 von 14 Rennen)

1. Schlosser, 45 Punkte. 2. Christie, 32. 3. Ellis, 26. 4. Payne, 25. 5. Reeves, 22. 6. Päivärinta, 20. 7. Peugeot, 19. 8. Werkstetter, 17. 9. Göttlich, 14. 10. Manninen, 12. 11. Laidlow und Venus, beide 10. 13. Cable, 8. 14. Leglise, 7. 15. Archer und Cy. Vinet, beide 4. 17. Kirby, 3. 18. Cl. Vinet, 2.