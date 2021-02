Tai Woffinden: 24 Stunden Qual für den guten Zweck 01.02.2021 - 10:55 Von Manuel Wüst

Speedway © Facebook/Woffinden Tai Woffinden sammelt Geld

Der dreifache Speedway-Weltmeister Tai Woffinden will dazu beitragen, 200.000 Pfund für ein Krankenhaus in London zu sammeln. Dazu schindet er sich einen Tag am Stück auf dem Rennrad und absolviert eine virtuelle Fahrt.