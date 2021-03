Immer mehr Absagen: Kein Oster-Speedway in Pocking

Nach dem Oster-Speedway in Neuenknick und dem Vatertags-Grasbahnrennen in Lüdinghausen haben auch die Pockinger ihre für das Oster-Wochenende geplanten Speedwayrennen abgesagt.

In den Niederlanden gab es kürzlich eine Flut von Absagen und ein Großteil der geplanten Veranstaltungen wurde bis in den Mai hinein gestrichen, unter ihnen die Rennen in Balkbrug, Vries und Stadskanaal. Auch in Deutschland werden immer mehr Bahnsportveranstaltungen abgesagt, weil die behördlichen Corona-Maßnahmen keine Rennen mit der normalen Anzahl Zuschauer zulassen und die Freiluft-Events daraus resultierend nicht finanzierbar sind – oder erst gar nicht genehmigt werden. Nach dem Osterrennen in Neuenknick und dem traditionellen Grasbahnrennen am Vatertag in Lüdinghausen haben auch die Pockinger die Notbremse gezogen.

«Leider muss der MSC Pocking die traditionelle Speedway-Veranstaltung am Osterwochenende absagen», teilte der bayerische Club mit. «Die Verantwortlichen haben lange gehofft, dass sich die Situation an der Corona-Front verbessert, aber die momentane Gesetzeslage und die daraus resultierenden Einschränkungen und zusätzlichen Auflagen (vielleicht 500 zugelassene Zuschauer?) lassen eine Veranstaltung wie gewohnt nicht zu.»



Der Pressesprecher des MSC Pocking weiter: «Wir konzentrieren uns deshalb auf die EM-Qualifikation am 8. Mai 2021 mit hoffentlich weniger Einschränkungen, um spannenden und faszinierenden Speedwaysport im Rottalstadion in Pocking durchzuführen.»