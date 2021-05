Landshut: «Erfahrung lehrte, brauchen jeden Fahrer»

Vor dem dritten Rennen in der polnischen Speedway-Liga haben die Trans MF Landshut Devils ihre Mannschaft für das Auswärtsrennen in Rawitsch verstärkt. Nach zwei Niederlagen herrschte Handlungsbedarf.

Die Trans MF Landshut Devils haben vor ihrem dritten Rennen in der polnischen Liga auf dem Transfermarkt zugegriffen und den Franzosen Dimitri Bergé verpflichtet. Der Langbahn-Weltmeister von 2019 wird beim Auswärtsrennen im polnischen Rawitsch (Rawicz) sein Debüt für Landshut geben.

«Wir haben immer gesagt, wir gehen mit dem ursprünglichen schmalen Kader in die Saison, um allen Fahrern die höchstmögliche Anzahl an Starts garantieren zu können, und werden dann, wenn nötig, beim ersten Transferfenster nachjustieren. Für das Rennen in Rawitsch hat sich die Situation so dargestellt, dass wir mit einem immer noch angeschlagenen Kai Huckenbeck ans Startband rollen, Martin Smolinski erst wieder Tritt fassen muss, Tobi Busch nach seiner Erkrankung noch nicht fit genug ist und Nick Skorja Verpflichtungen in der slowenischen Meisterschaft nachkommen muss. Somit mussten wir nachlegen, was wir mit der Verpflichtung von Dimitri Bergé getan haben. Er wird sicherlich die Qualität im Team erhöhen und uns zukünftig die ein oder andere Variante in der Aufstellung ermöglichen. Die Erfahrung lehrte uns, dass wir jeden Fahrer im Team brauchen», begründete Teammanager Klaus Zwerschina die Verpflichtung des 25-jährigen Franzosen. Neben Bergé wird Nachwuchstalent Mario Niedermeier sein Debüt in der polnischen Liga für die Drei-Helme-Städter geben.

Martin Smolinski wird in Rawitsch sein zweites Rennen nach langer Verletzungspause bestreiten. Nach sieben Punkten aus fünf Läufen im ersten Event ist der Olchinger motiviert, seine Punkteausbeute zu steigern. In den Tagen direkt nach dem ersten Rennen blieb Smolinskis körperliche Verfassung stabil und der Bayer blickt zuversichtlich auf den nächsten Renneinsatz in Polen, ehe es dann auf die Reise in den hohen Norden nach Schweden geht, wo in der kommenden Woche die Liga beginnt. «Langsam aber sicher kehrt ein gewisser Alltag ein und ich bin froh, wieder in einen Rennrhythmus zu kommen», so Smoli, der bei Masarna Avesta zum Teamkapitän ernannt wurde.

Während die Rennen der schwedischen Liga mittels Stream über www.fanseat.com verfolgt werden können, ist beim Auswärtsrennen der Landshuter erneut Niederbayern TV live dabei. Die Übertragung am Samstag startet um 11.45 Uhr, Rennstart in Rawitsch ist um 12 Uhr.

Aufstellung Landshut Trans MF Landshut Devils:

Valentin Grobauer

Kai Huckenbeck

Dimitri Bergé

Michael Härtel

Martin Smolinski

Norick Blödorn

Mario Niedermeier