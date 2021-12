Bahnsport: Die EM-Termine 2022 sind veröffentlicht

Nach derzeitigem Stand werden 2022 drei Bahnsport-Europameisterschaftsrennen in Deutschland stattfinden. Die Austragungsorte der Speedway-EM stehen noch nicht fest.

Erst am vergangenen Wochenende wurde mit dem Finale der Eisspeedway-EM die Bahnsport-Saison beendet. Nun steht der Kalender für die Saison 2022 weitgehend, das Eisspeedway-Finale soll im März den europäischen Prädikatsreigen eröffnen, erneut in Tomaszow Mazowiecki. Es besteht die Hoffnung, dass das Finale wegen behördlicher Covid-Auflagen nicht zum dritten Mal in Folge in den Dezember verschoben werden muss.

Wenig überraschend ist, dass die vier Finales für die Speedway-Europameisterschaft nur als Termin im Kalender auftauchen, die Austragungsorte werden in Abstimmung mit dem Promoter noch bekanntgegeben. Der Weg dorthin führt über Deutschland, am 30. April wird in Stralsund die erste von vier Qualifikationsrunden ausgetragen. Wie in den vergangenen Jahren werden die sportlichen Qualifikationsplätze im Challenge vergeben, der im Juni in Krsko in Slowenien stattfindet.

Die weiteren EM-Rennen in Deutschland werden auf der Langbahn ausgetragen. In Werlte wird ein Halbfinale zur Grasbahn-Europameisterschaft gefahren, das zweite findet überraschend auf einer noch nicht genannten Bahn in Dänemark statt. Die Gespanne bestreiten ihre Qualifikationsrunde zum EM-Finale in Bad Hersfeld.

Die Europameisterschafts-Termine 2022:



Speedway-EM:

Qualifikationsrunde 1 – 30. April – Stralsund (D)

Qualifikationsrunde 2 – 30. April – Rivne (UA)

Qualifikationsrunde 3 – 7. Mai – Debrecen (H)

Qualifikationsrunde 4 – 21. Mai – Nagyhalasz (H)

Challenge – 18. Juni – Krsko (SLO)

Finale 1 – 2. Juli – Ort offen

Finale 2 – 6. August – Ort offen

Finale 3 – 3. September – Ort offen

Finale 4 – 23. September – Ort offen



Speedway-Paar-EM:

Semifinale 1 – 9. Juli – Nagyhalasz (H)

Semifinale 2 – 23. Juli – Macon (F)

Finale – 27. August – Rivne (UA)



Speedway-U19-Paar-EM:

Finale – 16. Juli – Riga (LV)



Speedway-U23-Team-EM:

Semfinale 1 – 21. Mai – Pardubitz (CZ)

Semifinale 2 – 18. Juni – Elgane (N)

Finale – noch offen – Polen



Speedway-U19-EM:

Qualifikationsrunde 1 – 30. Juli – Zarnovica (SK)

Qualifikationsrunde 2 – 3. September – Pilsen (CZ)

Qualifikationsrunde 3 – 11. Juni – Vetlanda (S)

Finale – 17. September – Nagyhalasz (H)

Eisspeedway-EM:

Finale – 19. März – Tomaszow Mazowiecki (PL)



Grasbahn-EM:

Halbfinale 1 – 25. Juni – noch offen (DK)

Halbfinale 2 – 23. Juli – Werlte (D)

Finale – 7. August – Leamington Spa (GB)



Grasbahn-Gespann-EM:

Qualifikationsrunde – 13. August – Bad Hersfeld (D)

Finale – 21. August – Eenrum (NL)

Speedway 250 ccm Youth Trophy:

Semifinale 1 & 2 – 9. Juli – Liberec (CZ)

Finale – 10. Juli – Liberec (CZ)



Speedway 125 ccm Youth Track Racing Trophy:

Finale – 7. August – Rivne (UA)



Speedway 80 ccm Youth Racing Cup:

Finale – 7. August – Randers (DK)