AC Landshut: Hauptsponsor Trans MF bleibt an Bord

Als Gewinner der 2. Polnischen Speedway-Liga steigt Landshut 2022 in die eWinner 1. Liga auf. Ohne den nötigen finanziellen Rückhalt durch die treuen Sponsoren, wäre das nicht möglich.

Die Verantwortlichen des AC Landshut können eine wichtige Nachricht vermelden: Hauptsponsor Trans MF bleibt auch für die Saison 2022 an Bord. Bernhard Muggenthaler hat mit seinem Engagement bereits im vergangenen Jahr einen nicht unerheblichen Beitrag zum «Abenteuer polnische Liga» geleistet.

«Wir freuen uns über die weitere Zusammenarbeit», so ACL-Vorstand Gerald Simbeck. «Bernhard Muggenthaler ist ein wahrer Glücksfall für den ACL und den Landshuter Speedwaysport. Seit Jahren unterstützt er mit seinem erfolgreichen Unternehmen unsere Devils-Familie und hat so maßgeblichen Anteil an unserer Entwicklung. Er ist nicht nur unser Hauptsponsor, sondern steht dem Verein auch stets mit seinem Know-how zur Verfügung und ist mit seiner sympathischen Art ein allseits beliebter Teamchef.»

Mit dieser Gewissheit im Rücken können sich die Trans MF Landshut Devils auf die Aufgaben der im April beginnenden Saison in der eWinner 1. Liga konzentrieren. Am vergangenen Wochenende stand eines von insgesamt drei Boxtrainings im Zwei-Wochen-Abstand in Zusammenarbeit mit dem Boxclub Landshut auf dem Programm. Ab der zweiten Märzhälfte geht es dann Schlag auf Schlag: Auf ein Trainingslager in Landshut folgt ein weiteres in Polen. Für das Wochenende um den 1. April ist die offizielle Saisoneröffnung in der Ellermühle geplant.

Dass die Aufgaben in der 1. Polnischen Liga, nach Hauptsponsor eWinner benannt, eine ganz andere Hausnummer sind als im Vorjahr, dessen sind sich die Verantwortlichen in Landshut bewusst. Hinsichtlich der Favoritenrolle sind sich die beiden Teammanager Slawomir Kryjom und Klaus Zwerschina einig: «Ganz eindeutig Grünberg und Bromberg, gegen die wir ziemlich früh in der Saison ranmüssen. Gegen Bromberg sogar schon beim Auftaktrennen daheim am Wochenende 9.–11. April. Beide Teams wollen den Aufstieg, haben ein starkes Line-up und viele Fahrer mit Extraliga- Erfahrung. Diese beiden zu schlagen, wird schwer.»