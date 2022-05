Speedway Neustadt: Vier-Länder-Kampf ist zurück

Dänemark, England und Tschechien treffen am 15. Mai auf der Speedwaybahn im Anton-Treffer-Stadion in Neustadt an der Donau beim Vier-Länder-Kampf auf das Team aus Deutschland.

Im Vorfeld musste der MSC Neustadt mit dem Fahrerfeld einige Rückschläge hinnehmen. Martin Smolinski, der einzige deutsche Grand-Prix-Sieger, hat seine Saison wegen einer Hüft-OP vorzeitig beendet und musste absagen. Und Erik Riss muss am 15. Mai in der polnischen Liga für Landshut starten.



Als deutsches Team präsentiert der MSC Neustadt Sandro Wassermann, Michael Härtel, Marius Hillebrand sowie den Österreicher Daniel Gappmaier. Ersatzfahrer ist Mario Niedermeier. Smolinski wird als Gast in Neustadt sein.

Start ist im Anton-Treffer-Stadion in Neustadt an der Donau am 15. Mai um 14 Uhr, ab 11 Uhr ist Training. Es gibt ein offenes Fahrerlager vor und nach dem Rennen für alle Zuschauer und Sponsoren, sowie einer Autogrammstunde mit dem deutschen Team vor dem Rennen. Die Bewirtung von Gästen mit VIP-Karten erfolgt im Zelt neben dem TSV-Heim.



Kostenlose Parkplätze direkt am Stadion sind vorhanden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.msc-neustadt.de, wo man auch Freikarten für Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahre bekommen kann. Das Nachwuchsrennen am Samstag wurde abgesagt.

Die Teamaufstellungen:



Dänemark: Emil Pörtner, Bastian Pedersen, Nicklas Aagaard, Bastian Borke.



England: Ben Barker, Connor Bailey, Danyon Hume, Sam Hagon.



Tschechien: Vaclav Milik, Jan Kvech, Petr Chlupac, Daniel Klima.



Deutschland: Sandro Wassermann, Michael Härtel, Marius Hillebrand, Daniel Gappmaier.