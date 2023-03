Nachruf: MSC Brokstedt trauert um Wolfgang Wrage (74)

Die Mitglieder des MSC Brokstedt haben die traurige Nachricht erhalten, dass Wolfgang Wrage, Gründungsmitglied des Vereins, unerwartet nach kurzer, schwerer Krankheit am 25. Februar 2023 verstorben ist.

Wolfgang Wrage bekleidete nach der Vereinsgründung im Jahr 1983 das Amt des ersten Vorsitzenden ununterbrochen 28 Jahre lang. In dieser Zeit hat er dem MSC Brokstedt eine ganz besondere Handschrift verliehen und seinen Verein mit viel Engagement geprägt und geführt.

Auch nach seiner aktiven Zeit als Vorstandsmitglied hat er sich in vielen Bereichen innerhalb des Vereinslebens eingebracht. Nicht nur innerhalb des Clubs durfte er ein hohes Ansehen genießen. In diversen ehrenamtlichen Positionen in verschiedenen Institutionen rund um den Motorsport wurde sein Wort gern gehört und seine liberale und zurückhaltende Art, aber auch seine oftmals kritische Haltung, geschätzt. Wolfgang Wrage genoss dabei stets ein hohes Ansehen, weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus und wurde für seinen Einsatz und seine umfangreiche Arbeit mit diversen Auszeichnungen der unterschiedlichsten Gremien und Organisationen, in denen er tätig war, geehrt.

In seine Amtszeit als erster Vorsitzender fiel der Gewinn der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft des MSC Brokstedt im Jahr 1997, für ihn persönlich ein ganz besonderer Erfolg.



Wolfgang Wrage war in seinem Schaffen als Vereinsverantwortlicher stets bestrebt, die Entwicklung des MSC Brokstedt voranzutreiben. Nach seiner Zeit als Vorsitzender war er noch einige Jahre aktiv als «Mann für alle Fälle» tätig.



Das Mitgefühl in den schweren Stunden des Abschieds gilt den Hinterbliebenen. Wir werden Wolfgang Wrage stets ein ehrendes Andenken wahren.