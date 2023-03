Lukas Fienhage (23): «Ein fast perfekter Saisonstart»

Im ersten Rennen zur französischen Speedway-Liga punktete der Norddeutsche Lukas Fienhage zweistellig. SPWEDWEEK.com sprach mit ihm über den Saisonstart und die weiteren Pläne.

In Frankreich wurde bereits das erste Rennen zur französischen Liga gefahren. Während Max Dilger und Marius Hillebrand für den Moto Club La Reole nicht überzeugen konnten, fuhr Lukas Fienhage für Morizes zehn Punkte ein. «Eigentlich wären es zwölf gewesen», betonte der 23-Jährige, der in seinem letzten Lauf disqualifiziert wurde, da er angeblich im Innenfeld war. «Zufrieden bin ich auf jeden Fall, die Pace war auch schon sehr, sehr gut. Ich muss jetzt noch an den Starts arbeiten. Hätte ich die Starts gewonnen, hätte ich auch ein Maximum fahren können und es war schon fast ein perfekter Saisonstart.»

Fienhage hat die Wintermonate in Frankreich verbracht und dort die Möglichkeit, quasi jederzeit auf dem Motorrad zu trainieren. «Es hat sich angeboten, da ich bei meiner Freundin in Frankreich war und in der Firma ihres Vaters auch arbeiten konnte», so Fienhage. «Ich habe viel Motocross und auch auf dem Speedwaymotorrad trainiert und war auf den Bahnen in der Gegend unterwegs.»

Am Montag wird der Langbahn-Weltmeister von 2020 seine Zelte in Südfrankreich vorerst abbrechen und nach Deutschland zurückkehren. «Ein Motorrad lasse ich für die französische Liga dort und werde ab dann alles von Deutschland aus bestreiten.»

Für die Saison 2023 hat Fienhage einen Vertrag für die Speedway-Bundesliga in der Tasche und wird im Team-Cup wieder für den MSC Cloppenburg starten. In Polen schließt er sich dem Club aus Breslau (Wroclaw) an und wird in deren U24-Ligateam fahren. «Im Mittelpunkt steht für mich, dass ich in diesem Jahr so viel wie möglich auf dem Motorrad sitze, denn ich habe die letzten zwei Jahre gemerkt, dass mir zwischendurch die Praxis gefehlt hat. Ich will zwei- oder dreimal in der Woche auf dem Motorrad sitzen, was sich dann auch hoffentlich in der Leistung bemerkbar macht.»

Der Schritt nach England würde Fienhage zwar weitere Rennen bringen, doch wirtschaftlich würde es für den Norddeutschen keinen Sinn machen, wie er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com festhielt: «Da sind mir die Kosten, um zwei oder drei Motorräder samt Extra-Bus und Werkzeug aufzubauen, zu hoch.»

Ergebnisse französische Liga, Rennen 1 Morizes:

1. MC Marmande, 44 Punkte: Dimitri Bergé 14, Mathieu Trésarrieu 10, Ty Proctor 2, Steven Goret 11, Philippe Bergé 7

2. Morizes, 41 Punkte: David Bellego 14, Adam Ellis 11, Lukas Fienhage 10, Gaetan Stella 6, Tino Bouin 0

3. La Reole, 23 Punkte: Hynek Stichauer 7, Marius Hillebrand 2, Max Dilger 6, Jordan Dubernard 5, Thomas Valladon 3

4. Val de Guyenne, 25 Punkte: Theo Pijper 2, Stéphane Tresarrieu 5, Ace Pijper N, Mathias Trésarrieu 8, Steven Labouyrie 10