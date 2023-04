Liga-Auftakt für Landshut: Mit Smolinski statt Riss

Weil sich Erik Riss am Karfreitag für die Speedwayrennen am langen Osterwochenende krank abmeldete, musste der AC Landshut für den Start in der 1. Polnischen Liga umdisponieren.

Statt beschaulichem Ostereiersammeln heißt es für die Fahrer der Trans MF Landshut Devils am Ostersonntag zum ersten Mal in dieser Saison wieder ans Startband der 1. Polnischen Liga zu rollen. Diesmal müssen sie zum Auftaktrennen auswärts antreten, gegen Aufsteiger PSZ Posen.

Kurzfristig umdisponieren mussten die Verantwortlichen der Teufel am Karfreitag, nachdem die Krankmeldung von Erik Riss bekannt wurde. Der Schwabe, am Donnerstagabend noch in der britischen Liga für die Ipswitch Witches im Einsatz, schrieb auf Facebook, er sei schon die letzten Tage «nicht er selbst» gewesen und meldete sich für alle übers Wochenende anstehenden Rennen ab.

Kurzfristig den Transporter reisefertig machen hieß es damit für Martin Smolinski, der ins Team nachrückt und Erik Riss auf dessen Position ersetzt.

«Wir haben in der Vorbereitung unsere Hausaufgaben gemacht und einen qualitativ ausgeglichenen Kader aufgestellt», so Teammanager Klaus Zwerschina. «Das kommt uns jetzt zugute. Nach dem Ausfall von Erik ist es die logische Folge, dass Martin ins Team nachrückt. Auf der einen Seite ist es schade für Erik, aber natürlich freuen wir uns auch für Martin. Jeder Fahrer brennt auf seinen ersten Ligaeinsatz – und das soll auch so sein. Wir werden die Aufgabe in Posen konzentriert angehen, und jeder wird sich dafür zerreißen, die ersten Punkte der Saison einzufahren. Alle Fahrer werden über die lange Saison ihre Einsätze bekommen, und manchmal geht es schneller, als man es erwartet.»

Die Aufstellung der Devils lautet damit: Kai Huckenbeck, Martin Smolinski, Kim Nilsson, Lukas Baumann, Dimitri Bergé, Erik Bachhuber und Norick Blödorn.



Gegner Posen bietet Adrian Cyfer, Aleksandr Loktajev, Antonio Lindbäck, Adrian Gala, Jakub Martyniak, Karol Zupinski und Kacper Teska auf.