Polnische Liga: Holpriger Auftakt für die Landshuter

Mit 48:42 Punkten unterlagen die Trans MF Landshut Devils in ihrem ersten Match der Saison 2023 in der 1. Polnischen Speedway-Liga. Schwierige Bahnverhältnisse nach zwei Tagen Regen kamen Aufsteiger Posen zugute.

«Das war der klassische Fehlstart, den wir unter allen Umständen vermeiden wollten», fasste Teammanager Klaus Zwerschina die Niederlage der Trans MF Landshut Devils zum Saisonbeginn in der 1. Polnischen Liga zusammen. «Die Bahn war schwer zu befahren, und wir sind das Rennen zu zögerlich angegangen. Posen hatte die besseren Starts und hat uns zum Rennbeginn regelrecht überrannt. Leider sind zwei unserer Topfahrer hinter den Erwartungen geblieben, und so konnten wir weder Lindbäck noch Seifert-Salk in Schach halten.»

Das Rennen wurde aufgrund der Bahnverhältnisse mit einer Stunde Verzögerung gestartet. Erst ab Heat 6 konnten die Gäste aus Landshut verhindern, dass Posen weiter davonzog. Zwar konnten die Landshuter – insbesondere Dimitri Bergé, Kai Huckenbeck und Norick Blödorn – immer wieder punktuelle Ausrufezeichen setzen und ihren anfänglichen 10-Punkte-Rückstand aus Heat 9 schrittweise auf sechs reduzieren. Doch der wirkliche Durchbruch und damit die Chance, den Sieg von Posen zu verhindern, wollte nicht gelingen. In der Endabrechnung musste sich das deutsche Team mit 48:42 Punkten geschlagen geben.

«Das Rennen hat deutlich gezeigt, dass es in dieser Saison nichts geschenkt gibt», kommentierte Teamchef Bernhard Muggenthaler. «Wir müssen jetzt bis zum ersten Heimrennen am kommenden Sonntag gegen Bromberg die Lehren verarbeiten. Die Jungs werden den Blick nach vorne richten, um den Fans alles zu bieten und eine Überraschung gegen den Favoriten Bromberg zu landen.»

Das erste Heimrennen der Trans MF Landshut Devils startet am kommenden Sonntag, 16. April, um 16 Uhr im Stadion an der Ellermühle. Der Kartenvorverkauf läuft.

Ergebnisse 1. Polnische Liga Posen vs. Landshut:



ebebe PSZ Posen, 48 Punkte:

Adrian Cyfer: 1; 1; 3; 0 – 5

Alexander Loktaev: 3; 2; 1; 1; 2 – 9

Antonio Lindbäck: 3, 2; 2; 3; 1 – 11

Kevin Fajfer: 1; 3; 0; 2; 0 – 6

Jonas Seifert-Salk: 3; 3; 2; 3; 2 – 13

Karl Zupinski: 2; 2; 0 – 4

Kacper Teska: ex; 0; 0 – 0

Emil Breum: 0 – 0



Trans MF Landshut Devils, 42 Punkte:

Kai Huckenbeck: 2; 2; 2; 3; 3; 0 – 12

Martin Smolinski: 0; 1; 0 – 1

Kim Nilsson: 0; ex; 3; 2; 0; 1 – 6

Lukas Baumann: 1; 1 – 2

Dimitri Bergé: 2; 3; 1; 3; 2; 3 – 14

Erik Bachhuber: 1; 0 – 1

Norick Blödorn: 3; 0; 1; 1; 1 – 6