Ove Fundin ist 90: Der Speedway-Star seiner Zeit

Ove Fundin galt und gilt bei vielen noch immer als der größte Speedway-Fahrer aller Zeiten, obwohl der verstorbene Ivan Mauger und sein schwedischer Landsmann Tony Rickardsson mehr Einzel-Titel gewannen.

Seine Karriere begann Ove Fundin 1951 in der schwedischen Speedwayliga. 1961 erhielt er die Svenska-Dagbladet-Goldmedaille als schwedischer Sportler des Jahres. In England fuhr er über zehn Jahre für die Norwich Stars,1970 beendete er seine Karriere mit der berühmten Weste der Wembley Lions.

Auch in Deutschland hatte er durch seine Auftritte, speziell in Abensberg und Kempten, aber auch bei Sandbahn- und Grasbahn-Veranstaltungen, ja sogar Indoor, viele Fans auf seiner Seite. Zu seinen Ehren wurde der Pokal der Team-Weltmeisterschaft in «Ove Fundin Trophy» umbenannt.

Von 1957 bis 1967 stand Fundin bei jedem Einzel-Weltfinale auf dem Treppchen, deshalb galt der «Flying Fox» oder einfach «Fox» (wegen seiner rötlichen Haarfarbe) als bester Speedway-Fahrer aller Zeiten, bis ihn Ivan Mauger (Neuseeland) und später sein Landsmann Tony Rickardsson mit je sechs Titeln in der ewigen Rangliste überholten.

Ove ist immer noch ein gern gesehener Ehrengast bei vielen Bahnsportveranstaltungen weltweit und pendelt zwischen seiner alten Heimat Schweden, der zweiten Heimat England und der Neuheimat Südfrankreich. Ab und zu geht es auch in die Heimat seiner Frau in den Urlaub nach Rumänien. Ove fährt immer noch Motorrad und sprüht weiterhin vor Energie.



Wir gratulieren zum 90. Geburtstag.

Größte Erfolge:



Einzel Weltmeister: 1956, 1960, 1961, 1963, 1967



Schwedischer Meister: 1956, 1957, 1960, 1962, 1964, 1966, 1967, 1969, 1970



Team-Weltmeister: 1960, 1962, 1963, 1964, 1967, 1970



Paar-Weltmeister: 1968