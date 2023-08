Polnische Liga: Landshut ziehen in die Play-offs ein

Mit einem 49:41-Sieg haben sich die Trans MF Landshut Devils bei ihrem letzten Heimrennen der Vorrunde der 1. Polnischen Speedway-Liga gegen Posen (Poznan) den Einzug in die Play-offs gesichert.

Saisonziel erreicht und übererfüllt – das ist die Bilanz der Trans MF Landshut Devils nach dem 14. und letzten Lauf der Hin- und Rückrunde in der 1. Polnischen Liga. Vor knapp 2500 Zuschauern gewannen die Gastgeber nach schwierigem Auftakt gegen Posen mit 49:41 Punkten, was für Landshut gleichzeitig den Bonuspunkt und für Posen den Abstieg bedeutete.

Mit einem Rückstand von sechs Punkten ging es für die Landshuter in die erste Bahndienstpause. Danach begannen die Bayern das Rennen aufzurollen und hatten zur zweiten Bahndienstpause bereits vier Punkte Vorsprung herausgearbeitet. Dieser wuchs bis auf acht Punkte nach Heat 9, schmolz jedoch in Heat 12 auf nur noch zwei zusammen, als Norick Blödorn nach gewonnenem Start sowohl von Oskar Hurysz als auch von Jonas Seifert-Salk abgefangen wurde und sich mit Platz 3 begnügen musste. In den letzten beiden Läufen ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen und sicherten sich mit einem 5:1 und einem 4:2 nicht nur den Tagessieg, sondern auch den Bonuspunkt.

Der Verbleib in der Liga war in Landshut als Minimalziel ausgegeben worden, dies hat man mit Platz 5 in der Tabelle sicher erreicht. Als zusätzliches Zuckerl steht nun die Teilnahme in der ersten Runde der Play-offs an. Dort werden die Devils bereits am kommenden Sonntag, 20. August, auf den zweitplatzierten Abramczyk Polonia Bydgoszcz (Bromberg) treffen.

«Wir sind natürlich überglücklich, dass wir einen weiteren Heimsieg klarmachen konnten», so Teamchef Bernhard Muggenthaler, «auch wenn es am Anfang nicht ganz so rund lief. Aber die Mannschaft hat sich berappelt, eine packende Aufholjagd gestartet und wurde für ihre Leistung belohnt. Es war ein super Rennen, das die Zuschauer im Stadion begeistert hat. Nun haben unsere Fahrer noch die Gelegenheit für weitere Rennen, und wir können unseren Fans noch ein weiteres Heimrennen gegen einen Topgegner bieten. Bromberg ist ein schwerer Brocken und insbesondere zu Hause eine Macht. Doch wenn man wie wir ohne Druck fahren kann, dann ist vieles möglich.»

Ergebnisse Landshut vs. Posen:



Trans MF Landshut Devils, 49 Punkte:

Kai Huckenbeck: 2, 3, 2, 3, 3 – 13

Kim Nilsson: 3, 3, 2, 3, 1, 1 – 13

Marius Hillebrand: 0, 0, 0 – 0

Jonas Jeppesen: 1, 1, 1, 1 – 4

Dimitri Bergé: 0, 3, 3, 2, 3 – 11

Erik Bachhuber: 2, 0, 0 – 2

Norick Blödorn: 1, 2, 1, 2 – 6



InvestHousePlus PSZ Poznan, 41 Punkte:

AdrianGala:1,1, ex – 2

Aleksandr Loktajev: 3, ex, 1 – 4

Antonio Lindbäck: 3, 2, ex, 0, 0 – 5

Norbert Krakowiak: 2, 0, 1, 2, 0 – 5

Jonas Seifert-Salk: 2, 1, 2, 2, 3, 2 – 12

Oskar Hurysz: 3, 1, 2, 3, 3, 1 – 13

Kacper Teska: 0, 0, 0 – 0