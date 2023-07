Polnische Liga: Landshut gelingt der Klassenerhalt

Obwohl die Landshuter in der 1. Polnischen Speedway-Liga auswärts mit 46:43 Punkten gegen Bromberg (Bydgoszcz) unterlagen, hatte die Begegnung auch etwas Positives.

Die Verantwortlichen der Trans MF Landshut Devils können mit der Leistung ihrer Mannschaft beim letzten planmäßigen Auswärtsrennen in der 1. Polnischen Liga zufrieden sein. Obwohl sie bei den heimstarken Gastgebern aus Bromberg (Bydgoszcz) streckenweise mit bis zu elf Punkten zurücklagen, kämpften sich die Devils immer wieder heran und mussten sich letztlich nur mit drei Punkten geschlagen geben.

Vor den beiden letzten Läufen kamen die Landshuter an die Gastgeber wieder bis auf fünf Punkte heran. Durch das Unentschieden in Heat 14 war bereits klar, dass die Devils, die das Hinrennen in der Ellermühle mit 14 Punkten Vorsprung gewonnen hatten, den Bonuspunkt aus Bromberg würden mitnehmen können. Sie ließen es sich jedoch nicht nehmen, durch ein weiteres 4:2 von Bergé und Huckenbeck gegen Szczepaniak und Bellego ein kleines Ausrufezeichen zum Abschied zu setzen. Immerhin war es gelungen, gegen die favorisierten Gastgeber fünf Punktsiege herauszufahren – einen mehr als Bromberg.

Die Zielvorgabe war damit erreicht, der Verlauf des Renntags hatte den Devils aber auch anderweitig in die Karten gespielt, wie Teammanager Klaus Zwerschina erläuterte: «Wir haben das Ziel, den Bonuspunkt mit nach Hause zu nehmen, erreicht. Es war von Anfang an klar, dass wir, wenn nötig, alle taktischen Register ziehen werden, und das hat sich am Ende ausbezahlt. Dass durch die Heimniederlage von Poznan gegen Zielona Gora gleichzeitig der Klassenerhalt für uns gesichert ist, lässt einem das Devils-Herz noch höherschlagen. Nun gilt es, im letzten Heimrennen nach oben zu schauen, das ausgemachte Ziel heißt jetzt Platz 5.»

Ergebnisse Polnische Speedway-Liga:



Abramczyk Polonia Bydgoszcz, 46 Punkte:

Kenneth Bjerre: ex, 1, 1, 2 – 4

David Bellego: 3, 3, 2, 2, 0 – 10

Mateusz Szczepaniak: 3, 3, 2, 2, 2 – 12

Szymon Szlauderbach: 2, 1, 1, 0 – 4

Andreas Lyager: ex, 3, 3, 0, 3 – 9

Wiktor Przyjemski: 3, 2, 2, 0 – 7

Bartosz Nowak: 0, 0, 0 – 0



Trans MF Landshut Devils, 43 Punkte:

Kai Huckenbeck: 2, 2, 3, 3, 3, 1 – 14

Kim Nilsson: ex, 1, 0, 1 – 2

Lukas Baumann: 1, 0, 0 – 1

Jonas Jeppesen: 1, 2, 1, 1, 2 – 7

Dimitri Bergé: 3, 2, 3, 3, 1, 3 – 15

Erik Bachhuber: 1, 0 – 1

Norick Blödorn: 2, 0, 0 1 – 3