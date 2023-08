Georg Gilgenreiner: Deutscher Topfahrer feiert 75er

Seine Bahnsportkarriere wurde 1984 durch einen schweren Unfall plötzlich beendet, später machte Georg Gilgenreiner auch anderweitig von sich reden. Heute feiert der Bayer seinen 75. Geburtstag.

Georg Gilgenreiner aus Lenggries begann seine Karriere Ende der 1960er-Jahre und musste am 10. Juni 1984 infolge eines Unfalls beim Kontinentalen Speedway-WM-Semifinale in Scharnowitz (Zarnovica) in der Slowakei seine Laufbahn beenden. Seit diesem Rennunfall ist «Schorsch» querschnittsgelähmt. Durch seine Firma «GG-Kupplungen» ist er nach wie vor für den Rennsport da.

Sein größter Erfolg war der Gewinn der Deutschen Speedway-Einzelmeisterschaft 1980. Außerdem war Gilgenreiner Mitglied der deutschen Speedway-Nationalmannschaft, mit der er 1981 beim Team-WM-Finale in Olching hinter Dänemark und England die WM-Bronzemedaille erkämpfte. 1981 startete er auch mit Egon Müller im Best-Pairs-WM-Finale in Königshütte (Chorzow, Polen). Auch für das Langbahn-WM-Finale qualifizierte sich der Bayer mehrmals.



Am 28. August 2023 feiert Gilgenreiner seinen 75. Geburtstag, wozu wir ihm herzlich gratulieren.