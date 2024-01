Bergring-Motodrom: In Teterow ist 2024 viel zu sehen

Das Motodrom in Teterow ist herrlich in die Landschaft eingebettet

Nach dem Verlust des Speedway-GP steigt in Teterow das Grasbahnrennen auf dem Bergring wieder zum wichtigsten Event des Jahres auf. Doch es gibt noch vieles mehr zu erleben.

In der kommenden Saison wird die bereits 102. Auflage des traditionsreichen Grasbahnrennens zu Pfingsten auf dem legendären Bergring das Bahnsport-Highlight im Teterower Motodrom sein. Der veröffentlichte Veranstaltungskalender des Motorsportklubs hält für 2024 aber noch viele weitere attraktive Events bereit.

Neben dem Kultrennen auf der 1877 Meter langen Grasbahn wird die komplett sanierte, 314 Meter lange, benachbarte Speedwaybahn Schauplatz mehrerer internationaler Prädikatsrennen sein.

So ist das Oval in den Heidbergen am 22. Juni Austragungsort beider Semifinalrennen der FIM Youth World Championship. Diese U16-Meisterschaft wurde 2022 in Zusammenarbeit von Promoter Discovery Sports und der Weltföderation FIM als SGP3 neu aufgelegt. Erste Titelträger sind das dänische Talent Mikkel Andersen (2022) sowie der Schwede Rasmus Karlsson (2023). Das Finale steigt eine Woche später im polnischen Landsberg (Gorzow).

Ein weiteres Prädikatsrennen wird am 27. Juli mit der Qualifikation für die Speedway-Paar-EM in der Arena stattfinden, das Hauptaugenmerk der Fans wird auf dem deutschen Team liegen.

Darüber hinaus gibt es am Pfingstsamstag unter Flutlicht mit dem 20. Internationalen Speedwayrennen um den «Auerhahnpokal» ein Jubiläum zu feiern. Das ebenfalls international besetzte Speedwayrennen um den «18. Schildbürgerpokal» am 7. September sowie das Heimrennen der Teterower Hechtjungen in der Speedway-Liga Nord am 15. September beschließen die Saison in der Arena.

Der MC Bergring Teterow bietet in seinem landschaftlich herrlich gelegenen Motodrom neben dem Bahnsport weitere Veranstaltungen an. Vom 24. bis 26. Mai richtet die Wölk-Event GmbH die 14. Auflage des «Rust’n’Dust Jalopy Hot Rod Race Festivals» aus. Bereits zum 11. Mal gastiert am 20. Juli die ADAC Bergring Rallye für Automobile auf dem Gelände und am 17. und 18. August finden Wertungsläufe zum ADAC Enduro Jugendcup sowie zur ADAC Enduro Landesmeisterschaft statt.

Alle Teterow-Termine 2024:

18. Mai – 20. Internationales Speedwayrennen um den Auerhahnpokal

19. Mai – 102. Internationales Bergringrennen

24. bis 26. Mai – Rust&Dust der Wölk Event GmbH

22. Juni – Semifinale 1 und 2 des SGP3

20. Juli – 11. ADAC Autrallye

27. Juli – Qualifikation Speedway-Paar-Europameisterschaft

17. August – ADAC Jugendcup Enduro

18. August – ADAC Enduro Landesmeisterschaft

7. September – 18. Internationales Speedwayrennen um den Schildbürgerpokal

15. September – Speedway-Liga Nord