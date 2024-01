Kai Huckenbeck: Rückblickend war der Schritt richtig

Bevor der Weg für Kai Huckenbeck in den Speedway-Grand-Prix führte, entschloss sich der Norddeutsche zur Saison 2021 in Polen eine Liga nach unten zu gehen. Teil 3 des exklusiven Interviews von SPEEDWEEK.com.

Als der AC Landshut 2021 in die polnische Liga einstieg, gab er die Verpflichtung von Kai Huckenbeck bekannt, für den es dadurch eine Liga nach unten ging. «Es war sehr ungewohnt für mich, weil das nicht mein Ansporn war», erinnerte sich der 30-Jährige im Interview von SPEEDWEEK.com an damals. «Ich hatte zuvor nicht das beste Jahr, aber wenn ich jetzt zurückblicke, war der Schritt richtig.»

Die erste Saison der Devils in der 2. Polnischen Liga lief wie am Schnürchen und sie erreichten nicht nur die Play-Offs, sondern gewannen auch die Meisterschaft und schafften den Aufstieg in die 1. Liga. «Ich habe Selbstvertrauen gesammelt und war im Punkteschnitt in den Top-3 der Liga», so Huckenbeck. «Ich konnte viel testen und probieren, das hat mir Auftrieb gegeben.»

Nach zwei Jahren in der 1. Polnischen Liga zwingen die neuen Regularien die Devils zum Abstieg in die zweite, so trennten sich die Wege von Huckenbeck und den Landshutern zum Saisonende 2023. «Ich hätte mir vorstellen können zu bleiben», gestand der Norddeutsche. «Ich wollte aber nicht mehr eine Liga nach unten, meine sportlichen Ansprüche sind höher.»

Huckenbeck entschloss sich in der 1. Liga zu bleiben und gab Ende September vergangenen Jahres bekannt, nach Bromberg (Bydgoszcz) zurückzukehren. Im Gegensatz zu seinem ersten Engagement dort sieht sich der 30-Jährige besser gewappnet. «Ich habe mich weiterentwickelt. Damals hatte ich eine relativ schlechte Phase und frisch den Motorentuner gewechselt. Anfangs kam ich gar nicht zurecht. Als ich in den letzten Jahren dort war, egal ob mit dem AC Landshut oder im SEC, habe ich immer meine Punkte gefahren. Da Bydgoszcz zu meinen Lieblingsbahnen in Polen zählt, fiel mir die Entscheidung relativ leicht, da sie auch sehr interessiert waren.»

Der Wechsel in die höchste polnische Liga, die Ekstraliga, stand nicht zur Debatte. Huckenbeck: «Ich hatte einige Angebote aus der 1. Liga, aber aus der Ekstraliga kam nichts. Das wäre für mich eine Option gewesen, denn jeder will Ekstraliga fahren – das ist auch weiterhin mein Ziel. Ich hoffe, wir schaffen mit Bydgoszcz den Aufstieg.»