Max Dilger: Nach 274 Tagen zurück auf dem Motorrad

Der 34-jährige Max Dilger hat einen langen Leidensweg hinter sich. Nach mehreren Operationen ist der Badener in den Bahnsport zurückgekehrt und hat sein erstes Training auf dem Speedwaybike absolviert.

Im vergangenen Mai, nach dem Langbahn-GP in Herxheim, war die Saison 2023 für Max Dilger bereits beendet. Nachdem sich in Folge einer Operation nach einem Sturz im Jahr 2022 Knochenauswüchse an der Hüfte gebildet hatten, ließ sich der Schwarzwälder erneut operieren und war zunächst guter Dinge, bald wieder starten zu können. Doch sein Leidensweg war noch nicht vorbei und am Ende stand eine erneute Operation, die dem 34-Jährigen eine künstliche Hüfte bescherte.

Vergangene Woche Donnerstag machte sich Dilger auf den Weg nach Kroatien. Dort konnte er im Milenium Stadion von Gorican das erste Training nach 274 Tagen Verletzungspause absolvieren und bei besten Bedingungen zahlreiche Runden drehen. Nach der langen Pause muss Max wieder eins mit dem Motorrad werden: Sein Gefühl wird zwar von Runde zu Runde besser, er muss aber noch einigen Rost abschütteln.

In den nächsten Tagen und Wochen wird Dilger jede Möglichkeit nutzen, um weitere Trainingseinheiten zu absolvieren – es gilt viel aufzuholen. Vorerst liegt sein Fokus darauf, Sicherheit und Routine auf dem Bike zu bekommen, erst dann will er sich der Saisonplanung widmen. Wann und wo Max sein Comebackrennen bestreiten wird, ist offen.